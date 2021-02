Damiano Carrara si sposa con la fidanzata Chiara, data già scelta: il gossip

Damiano Carrara e la fidanzata Chiara presto sposi? La coppia è uscita allo scoperto da poco tempo, ma si parla già di matrimonio. I due hanno tenuto segreta la relazione per un po’ di tempo prima di rendere ufficiale agli occhi del pubblico il loro amore. Di lei si sa davvero pochissimo, anzi quasi nulla, proprio perché sono stati attenti alla loro privacy. La coppia sta dimostrando anche vivendo il loro amore alla luce del sole di essere molto riservati, ma allora come mai è saltato fuori il gossip sull’imminente matrimonio? Alla cronaca rosa non sfugge nulla, soprattutto quando un legame è di dominio pubblico basta davvero poco a scatenare il gossip.

Damiano e Chiara lo hanno imparato molto bene oggi, dopo che a Ogni Mattina si è vociferato del possibile e vicinissimo matrimonio. Nella trasmissione condotta da Adriana Volpe e in onda ogni mattina su TV8 si è parlato infatti della coppia. Santo Pirrotta ha sganciato alcune bombe nella puntata di oggi, bombe di gossip ovviamente. Oltre a parlare del possibile documentario sui Ferragnez in arrivo, ha parlato anche di Damiano Carrara dicendo che ben presto lo vedremo sposo all’altare.

Ebbene, stando alle indiscrezioni del giorno sulla coppia, Damiano Carrara e Chiara si sposeranno a giugno 2021: sarà vero oppure no? L’ospite della Volpe ne è certo: il pasticcere di Cake Star, amato programma di Real Time, è pronto a convolare a nozze. Il matrimonio sarebbe in programma per la fine del mese di giugno. Ovviamente a Lucca, la città di Carrara e a quanto pare anche della sua fidanzata. Gli inviti sarebbero già partiti e non mancano anche altre piccole curiosità: la torta nunziale pare che sarà firmata da Ernst Knam.

Non si conoscono altri dettagli in merito, né tanto meno Damiano ha confermato o smentito la notizia. Lui continua a condurre una vita privata all’insegna della riservatezza. Anche su Instagram sono poche le foto insieme alla fidanzata Chiara: tre per la precisione dallo scorso novembre, quando ha pubblicato la prima. Le fan dello chef dovranno rassegnarsi una volta per tutte: Damiano Carrara si sposa e non c’è più nulla che lo possa separare dalla sua bella Chiara!