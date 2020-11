Damiano Carrara è fidanzato, lo chef allo scoperto: prima foto di coppia

Damiano Carrara è fidanzato! Lo chef di Bake Off Italia è uscito allo scoperto qualche ora fa, con una foto che ha rivelato tutta la verità sulla sua vita privata. Una verità inaspettata e che è giunta all’improvviso dal suo profilo Instagram. Damiano con questa foto ha spento tutte le speranze delle tantissime fan che sognavano di riuscire a conquistarlo un giorno, e non solo quelle delle fan.

A Bake Off Italia in ogni edizione c’è almeno una concorrente che si dichiara innamorata di Damiano, così sui social parte la scommessa su chi riuscirà a conquistare il cuore dello chef. Ma da oggi in poi non sarà più così, perché Damiano Carrara di Bake Off è fidanzato e non c’è più trippa per gatti. Le sue tantissime spasimanti dovranno arrendersi, perché c’è già una ragazza che ha fatto breccia nel cuore del pasticcere più desiderato d’Italia.

Damiano ha postato una foto su Instagram che risale a qualche tempo fa, visto che ha usato l’hashtag #TBT, ovvero Throwback Thursday. Si tratta di una tendenza in voga sui social e attraverso questo hashtag si pubblicano foto con cui si vuole tornare indietro nel tempo a momenti belli e sereni. Insomma, un hashtag che riporta a un sentimento di nostalgia per i momenti ritratti nella foto pubblicata. E infatti nella didascalia ha aggiunto: “Momenti speciali”.

Quindi la foto di Damiano Carrara e la sua fidanzata potrebbe non essere di oggi. Tuttavia potrebbe risalire a pochi giorni fa come a mesi fa, per cui non possiamo sapere da quanto tempo è fidanzato lo chef. Così come non è dato sapere chi è la sua fidanzata. Nello scatto infatti i due sono di spalle e si intravedono solo le loro sagome, all’ombra. Neanche un dettaglio per risalire all’identità della fortunata, che potrebbe appartenere al mondo dello spettacolo come no.

Ma il volto di Bake Off Italia e di Cake Star è sempre stato molto riservato sulla sua vita sentimentale, ed è anche per questo che oggi tutti i suoi fan sono caduti dalle nuvole vedendo questa foto. Non ha mai dichiarato di essere fidanzato, fino a oggi. Se ha fatto questo passo, vorrà dire che è pronto a condividere di più del suo privato?