Fedez e Chiara Ferragni: in arrivo un nuovo progetto segreto su di loro?

Oggi nel programma di Adriana Volpe Ogni Mattina, in onda su Tv8, è spuntata un’indiscrezione sulla coppia più social e seguita degli ultimi tempi, Fedez e Chiara Ferragni. Quest’ultima riguarda un progetto a cui i due starebbero lavorando in gran silenzio perché protetto da vincoli di segretezza anche grazie ad una pesante penale nel caso in cui Chiara Ferragni e Fedez dovessero lasciar trapelare qualche dettaglio.

A sibilare l’indiscrezione è stato Santo Pirotta che ha svelato l’indiscrezione nello spazio dedicato alla sua rubrica settimanale, Un santo in paradiso. Non solo, quest’ultimo ha anche rivelato che cosa potrebbe riguardare il progetto e i partner con cui i due famosissimi personaggi starebbero lavorando. Chiara Ferragni e Fedez potrebbero essere i protagonisti di un docu-reality targato Amazon Prime Video.

Fedez-Ferragni, in cosa consiste il progetto “segreto”

Nello specifico il progetto vedrebbe la coppia ripresa all’interno da alcune telecamere che dovrebbero seguirli 24 ore su 24. I due quindi sarebbero filmati nella loro quotidianità, nelle loro autovetture e nel loro appartamento. Un esperimento che in Italia era stato già fatto in passato da un’altra coppia molto amata Ilary Blasi e Francesco Totti con Casa Totti. E che riprende sicuramente il format di Casa Vianello.

Fedez e Chiara Ferragni hanno di certo molta esperienza nello stare di fronte a una telecamera, ma chissà se riusciranno ad avere la pazienza per poter sopportare di essere ripresi così tanto a lungo. Secondo Pirotta la Ferragni sarebbe sempre molto composta di fronte alle telecamere mentre Fedez sarebbe un po’ più fumantino. In ogni caso qualcosa di simile era stato fatto anche con A spasso con i Kardashian, che in America ha fatto abbastanza successo.

Ovviamente non c’è nulla di certo. Sono tutte indiscrezioni finché effettivamente la notizia non verrà confermata dai diretti interessati. Eppure se i rumors fossero veri, sarebbe una buona occasione per poter entrare nella quotidianità di due dei personaggi italiani più amati sul web. E sicuramente potrebbe soddisfare la curiosità di molti.

Già nel 2019 Chiara Ferragni aveva fatto uscire il suo docu-film, Chiara Ferragni Un-posted. Dal 29 novembre dello stesso anno il documentario è stato reso disponibile su Amazon Prime Video. Mentre Fedez è un altro volto noto della piattaforma. Infatti, l’anno scorso ha partecipato a Celebrity Hunted, il nuovo reality show di Amazon. In più recentemente è testimonial di molte promo dell’azienda.

Nel frattempo, in cantiere, c’è anche il Festival di Sanremo 2021. Il rapper, a prescindere dalla sua ultima gaffe, sarà in gara in duetto con Francesca Michielin.