Celebrity Hunted 2: nel cast anche Diletta Leotta, ecco gli altri 6 concorrenti

Celebrity Hunted 2 si farà. Anzi sono già iniziate le riprese della seconda stagione del reality targato Amazon che vede i vip alle prese con fughe al cardiopalma. Dopo l’edizione che ha visto, tra gli altri, Fedez, Francesco Totti, Francesca Barra e Costantino Della Gherardesca escogitare piani geniali e al contempo rocamboleschi per non farsi acciuffare, quest’anno è stato prezzolato un altro cast stellare.

Nelle scorse ore, Getty Images ha divulgato delle foto in esclusiva in cui sono stati immortalati a Venezia, sul set, personaggi del calibro di Achille Lauro e Boss Doms (già concorrenti in coppi a Pechino Express) ed Elodie e Myss Keta. Questi dovrebbero cimentarsi nello show in coppia. Ci sono poi Vanessa Incontrada e Stefano Accorsi che invece faranno i fuggitivi solitari, come già fece Costantino della Gherardesca nella scorsa edizione. Finita qui? No, ci sarebbe un altro personaggio roboante che farebbe parte del cast…

Trattasi di Diletta Leotta: la conduttrice di Dazn, chiacchieratissima in questo periodo per via del flirt con il divo turco Can Yaman, farà parte della squadra. Ad assicurarlo è Giornalettismo che svela in anteprima la presenza nel reality della catanese.

Celebrity Hunted 2: come funziona

Il format seguirà il medesimo canovaccio della prima stagione. I personaggi famosi dovranno riuscire a non farsi catturare da un gruppo di intelligence dotato di strumenti di altissima ingegneria. Nella fattispecie alle celebrità viene fornita una carta di debito con pochi euro e un kit di sopravvivenza con alcuni oggetti utili alla fuga. L’obbiettivo dei concorrenti è di fuggire per 14 giorni. Chi viene beccato prima è eliminato e di conseguenza non raggiunge lo scopo finale.

Celebrity Hunted 2, parla la produzione: “Cast di primo piano e produzione di alto livello”

Di recente Nicole Morganti, Head of Amazon Originals, ha dichiarato che la prima stagione di Celebrity Hunted è stata entusiasmante e ben accolta dal pubblico. Da qui la decisione di confezionare una nuova edizione. Morganti ha inoltre assicurato che la produzione sarà di alto livello e che i personaggi coinvolti saranno tutti di primissimo piano.