Celebrity Hunted: il cast, che cos’è, come funziona e quando inizia

Se siete degli affezionati utenti di Instagram e in questi giorni vi è capitato di notare che il vostro beniamino ha pubblicato una schermata nera con uno stringato messaggio che recita “Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete perché” non temete. Nessun danno per il vostro idolo: semplicemente sta girando le riprese di Celebrity Hunted, il reality inglese che nel 2020 sbarcherà anche in Italia. Chi vi prenderà parte? Finora, i personaggi noti che hanno pubblicato il suddetto post sono stati: Francesco Totti, Fedez, Claudio Santamaria, Cristiano Caccamo, Costantino Della Gherardesca, Francesca Barra, Luis Sal e Diana Del Bufalo. Questi sono gli otto nomi che dovrebbero definire il cast dello show.

Quando inizia Celebrity Hunted e dove vederlo

Celebrity Hunted, popolare reality inglese, arriverà nel Belpaese prossimamente su Amazon Prime Video, non prima del 2020. Non c’è una data precisa fissata ma lo show è probabile che verrà messo in onda nei primi mesi del prossimo anno. Finora Amazon non ha confermato che i vip sopracitati siano stati coinvolti nel progetto televisivo. Tuttavia i rumor e ancor più i post identici pubblicati il 7 ottobre 2019 danno quasi certezza che i big menzionati si stiano cimentando nella trasmissione. A proposito, di che cosa si tratta di preciso? Che cosa dovranno fare? Anzi, sarebbe meglio dire: che cosa dovranno affrontare?

Come funziona Celebrity Hunted: le regole

Il format arriva dall’Inghilterra dove lo show nip è già arrivato alla quarta edizione, mentre quello vip alla terza. Come funziona? Alle celebrità viene data una carta di debito con pochi euro, un misterioso kit di sopravvivenza e le viene chiesto di non farsi catturare per 14 giorni. A stanarli ci saranno un gruppo di cacciatori con esperienza nelle forze armate e accesso a telecamere e telefoni. I concorrenti possono cercare riparo ovunque, da amici o sconosciuti, ma i cacciatori potrebbero sempre mettere una ‘taglia’ (ad esempio premi in denaro a chi dà informazioni) su di loro e cercare aiuto tramite i social. Naturalmente il gioco si conclude quando il vip viene catturato oppure alla scadenza del 14esimo giorno, se è riuscito a non farsi beccare.