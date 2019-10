Francesco Totti via da Instagram: “Non cercatemi”. Il motivo: ‘caccia’ vip

Francesco Totti via da Instagram; “Non cercatemi”. Il motivo: è ‘caccia’ al vip

Francesco Totti fugge da Instagram e non solo. Il marito di Ilary Blasi, nella mattinata odierna, ha pubblicato un post che ha creato scompiglio tra i suoi numerosi fan. “Non cercatemi, devo rimanere in incognito. Presto capirete perché. Francesco”, il messaggio stringato dell’ex capitano giallorosso. Nel giro di pochi minuti si è generata una cascata di commenti ‘spaesati’. “Che succede? Motivo? Quando lo rivedremo?” si sono chiesti in tanti. Qualche ben informato, però, ha subito compreso il perché della momentanea assenza social di Totti, facendo sapere che è impegnato in un reality. E infatti pare proprio questo il motivo dell’assenza, visto che Er Pupone, con ogni probabilità, si sta cimentando in Celebrity Hunted.

Totti, Fedez, Claudio Santamaria e Cristiano Caccamo a Celebrity Hunted? I post suonano come una conferma

Celebrity Hunted è un popolare reality inglese che sbarcherà anche nella versione italiana prossimamente su Amazon Prime Video, a partire dal 2020. Non è un mistero che le riprese siano iniziate pochi giorni fa, così come non è un mistero che i rumor hanno fatto il nome di Francesco Totti e Fedez come papabili concorrenti dello show. E oggi, proprio il post Instagram dell’ex calciatore sembra dare conferma alle indiscrezioni circolate nei giorni scorsi a proposito della sua partecipazione al programma che è attesissimo in Italia. Inoltre, guarda caso, lo stesso identico post è stato pubblicato tra le Stories di Fedez. Anche gli attori Claudio Santamaria e Cristiano Caccamo hanno divulgato il medesimo messaggio, seguiti da Costantino Della Gherardesca, Francesca Barra, Luis Sal e Diana Del Bufalo. Il cast pare definito.

Come funziona Celebrity Hunted: la caccia al vip

In Inghilterra lo show è già arrivato alla quarta edizione, con tre spin-off dedicati alla versione vip. Ma in Celebrity Hunted che cosa succede ai personaggi famosi? Gli si dà la caccia: alle celebrità viene data una carta di debito con pochi euro, un misterioso kit di sopravvivenza e le viene chiesto di non farsi catturare per 14 giorni. A stanarli ci saranno un gruppo di cacciatori con esperienza nelle forze armate e accesso a telecamere e telefoni. I concorrenti possono cercare riparo da amici o sconosciuti, ma i cacciatori potrebbero sempre mettere una taglia e cercare aiuto tramite i social.