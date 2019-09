Fedez e Luis Sal partecipano a Celebrity Hunted? Ecco perché

Fedez e Luis Sal partecipano a Celebrity Hunted? Ecco che cosa si vocifera

Nelle ultime ore c’è un gossip che, sul web, si sta diffondendo a macchia d’olio. Fedez e lo youtuber Luis Sal molto probabilmente stanno (proprio in questi momenti) prendendo parte ad un programma. Inizialmente si pensava fosse Pechino Express poi, però, facendo alcuni confronti ed ipotesi è molto più probabile che si tratti di Celebrity Hunted, il nuovo reality show firmato da Amazon Prime. Chi segue i due su Instagram ieri nelle stories avrà visto e sentito che entrambi erano in partenza. Fedez, infatti, dopo aver trascorso alcune ore con la sua famiglia, sua moglie e suo figlio, ha fatto le valige ed è andato via. Il famoso rapper ha raggiunto il suo fidato amico Luis, con il quale ha passato anche le vacanze estive insieme, e i due sono partiti per una meta misteriosa. Dove sono andati? Beh, questo non ci è dato saperlo ma possiamo essere quasi certi che, appunto, stanno prendendo parte ad un progetto lavorativo in coppia.

Fedez e Luis Sal: perché non è Pechino Express il reality a cui partecipano

Sempre nel corso della giornata di ieri sia Fedez che Luis Sal hanno salutato i loro followers su Instagram. “Ciao social. Non ci si vedrà per un po’”, ha scritto il rapper; “Ciao social per un po’. Un bacio, Luis”, ha scritto invece lo youtuber postando un simpatico selfie. Su Twitter un po’ di utenti si sono chiesti: “Ma quindi Fedez e Luis concorrenti di Pechino Express?”, commettendo però un probabile errore. Si perché è quasi certo che i due stiano partecipando a Celebrity Hunted e non al famoso reality di Rai 2. Come mai? Beh, di motivi noi ne abbiamo scovato ben 3:

L’indizio sfuggito a Chiara Ferragni : su Instagram l’influencer ha annunciato che suo marito starà via per due settimane. La durata di Celebrity Hunted è di circa 15 giorni, mentre le registrazioni di Pechino Express durano ben 4o giorni, quindi più di un mese.

: su Instagram l’influencer ha annunciato che suo marito starà via per due settimane. La durata di Celebrity Hunted è di circa 15 giorni, mentre le registrazioni di Pechino Express durano ben 4o giorni, quindi più di un mese. Cristiano Caccamo e Diana Del Bufalo come Fedez e Luis Sal: nelle ultime ore, i due attori sono ‘scomparsi’ dai social proprio come il rapper e lo youtuber. La fidanzata di Paolo Ruffini ha addirittura disattivato il suo profilo. Già da un po’, però, si vociferava che i due avrebbero preso parte proprio a Celebrity Hunted.

e come Fedez e Luis Sal: nelle ultime ore, i due attori sono ‘scomparsi’ dai social proprio come il rapper e lo youtuber. La fidanzata di Paolo Ruffini ha addirittura disattivato il suo profilo. Già da un po’, però, si vociferava che i due avrebbero preso parte proprio a Celebrity Hunted. La mamma di Fedez beccata nelle stories di Diana Del Bufalo: come ci fa notare Webboh, la mamma del rapper è involontariamente apparsa sui profili social della frizzante attrice. Diana, infatti, prima di chiudere il suo profilo ha fatto delle stories nelle quali si è intravista la chioma bionda della suocera della Ferragni, segno che le due erano nello stesso ristorante.

Celebrity Hunted: in cosa consiste il ‘nuovo’ reality di Amazon Prime

Celebrity Hunted è un reality d’avventura durante il quale un gruppo di personaggi famosi, per due settimane, dovranno cercare di sfuggire ai loro ‘cacciatori’, ovvero ex poliziotti esperti informatici ed ex militari delle forze speciali, che hanno il compito di acchiapparli ed ‘arrestarli’. A proposito di concorrenti, lo sapevate che tra di loro c’è anche Francesco Totti?