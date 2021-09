d’Urso nera col fidanzato, Leotta triste per Can: le 10 news della settimana

Esordio flop per Alessandro Cattelan su Rai Uno: Da grande è rimasto inchiodato al 12.67% di share, totalizzando un ascolto medio di 2.376.000 spettatori. Non certo in linea con le aspettative di Viale Mazzini e non certo in linea con una prima serata domenicale della rete ammiragli della tv di stato. Urgono correttivi!

Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto: ritorno di fiamma? Pare di no, l’unico obiettivo della ri-unione riguarda il bene del figlio Carlos Maria, 19 anni.

Manuel Bortuzzo ha tolto ogni dubbio a riguardo della sua sfera intima. Nel corso di alcune confessioni notturne al Grande Fratello Vip ha placato la curiosità dei più, spiegando che “là sotto, tutto funziona”.

Sempre restando in tema GF Vip, Alex Belli ha confidato che con la moglie Delia Duran, da circa un anno, sta provando ad avere un figlio senza risultati. L’attore è parso alquanto provato dalla vicenda, abbandonandosi alle lacrime.

Ops! Barbara d’Urso pizzicata in un locale di Milano alquanto imbizzarrita con Francesco Zangrillo, uomo che frequenta da diversi mesi. Ma perché Lady Cologno si sarebbe indispettita? Pare che all’origine del bisticcio ci siano state delle attenzioni che lui avrebbe rivolto a un’altra donna nel corso della serata. Attenzioni andate di traverso a Barbarella. L’amore non è bello se non è litigarello!

Ballando con le Stelle svela le sue carte. Milly Carlucci ha presentato il cast ufficiale del programma in partenza sabato 16 ottobre: ci saranno anche Andrea Iannone e il vulcanico Morgan, oltreché Arisa. Una serie di colpacci che permetteranno a Milly di dare filo da torcere alla corazzata di Maria De Filippi, Tu si que vales.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno reso noto che aspettano un maschietto: non vedono l’ora di appendere sul portone di casa un fiocco azzurro!

Diletta Leotta, a Verissimo, ha spiegato che con Can Yaman la storia è evaporata anche se non ha chiuso definitivamente la porta a un eventuale ritorno di fiamma. Oggi, però, i contatti sono azzerati. “Siamo lontani”, ha chiosato il volto di Dazn.

Sanremo 2022, ci sarà anche Fiorello: la conferma è arrivata dall’amico Amadeus che a Porta a Porta, innanzi a Bruno Vespa, ha dichiarato che lo showman sarà nuovamente la sua spalla.

Pechino Express sbarca su Sky: a breve inizieranno le riprese. Svelate le 10 coppie che si daranno da fare nell’adventure game. C’è anche Rita Rusic che parteciperà con il suo nuovo e giovane compagno.