Da grande, bufera sugli ascolti: riunione d’emergenza in Rai, cosa cambia

Come è andato il tanto atteso debutto in Rai di Alessandro Cattelan? Sono arrivati questa mattina, puntuali come un orologio svizzero alle ore 10, i risultati dello share del suo nuovo show Da Grande. E non stiamo parlando di numeri soddisfacenti, proprio per nulla.

Da Grande ha infatti registrato soltanto il 12,67 di share, un risultato non particolarmente onorevole (i più maligni parlerebbero di vero e proprio flop). Cifre davvero basse, anche in considerazione dell’enorme investimento fatto sulla trasmissione, particolarmente in termini di ospiti presenti. Alessandro Cattelan ha cercato fin da subito di sparare delle cartucce molto forti: Marco Mengoni, Il Volo, Blanco, Paolo Bonolis, Elodie, Antonella Clerici e Luca Argentero. Eppure, visto che lo sforzo non è bastato, adesso i piani alti Rai stanno pensando al da farsi.

La Rai corre ai ripari per Da Grande: l’indiscrezione

A darci qualche succosa indiscrezione sul dietro le quinte delle ultime ore post pubblicazione dei numeri dello share è la penna di Dagospia e Il Fatto quotidiano Giuseppe Candela. Su Twitter, il giornalista ha scritto che il clima in Rai sarebbe decisamente infuocato: alla luce della débacle, l’azienda starebbe a questo punto pensando di apportare grosse modifiche alla trasmissione per la seconda puntata. Qui sotto il tweet con gli ultimi retroscena.

Tensione alle stelle a Viale Mazzini. Risultato più basso di ogni peggiore aspettativa (visti i costi). Riunioni previste in giornata, si prova a salvare il salvabile facendo cambiamenti. #DaGrande — Giuseppe Candela (@GiusCandela) September 20, 2021

Quali saranno, dunque, le modifiche che verranno apportate al format? Per ora, non è dato sapere. Quel che è certo è che Alessandro Cattelan ha portato in RAI un’idea e un linguaggio molto simile a quello presentato su Sky, soprattutto ad EPCC. Una meta-televisione, la sua, che mescola citazioni social e riferimenti ad un certo tipo di cultura pop che non necessariamente possono conquistare il pubblico molto più mainstream di Rai Uno.

Tutto tace (ed è dopo tutto comprensibile) sui profili social ufficiali di Alessandro Cattelan, che ancora non ha commentato in alcun modo lo share del suo debutto in RAI. Quel che è certo è che il conduttore era consapevole che, per la prima volta nella sua carriera, si sarebbe dovuto preparare ai risultati del giorno dopo. Non c’è che dire, in questo senso la sua sveglia di stamattina deve essere stata più sgradita del solito.