Ascolti tv ieri: Cattelan flop, chi ha vinto tra Maria-Toffanin e Venier-Fialdini

Domenica 19 settembre 2021 ha visto diversi scontri tra titani in tv sul fronte ascolti e share. In prime time attesissima la sfida tra Alessandro Cattelan, che su Rai Uno è sbarcato con lo show Da Grande, ed Enrico Papi, al timone di Scherzi a Parte su Canale Cinque. Lungo il pomeriggio del dì festivo si sono invece incrociate Mara Venier e Francesca Fialdini, rispettivamente con Domenica In e Da noi… a ruota libera in onda sulla rete ammiraglia della tv di stato, e il tandem Maria De Filippi e Silvia Toffanin, al comando di Amici e Verissimo sulla rete principale del Biscione.

Per Cattelan è stato flop: Da Grande ha raccolto 2.376.000 spettatori pari al 12.67% di share. Ci si aspettava molto di più. Su Canale 5 la seconda puntata di Scherzi a Parte ha interessato 2.879.000 spettatori (15.21%). Lo show ha registrato un significativo calo rispetto all’esordio (21,3%). Benissimo Rai3, che batte tutti con la finale degli Europei di Pallavolo Italia-Slovenia. Il match ha raccolto davanti al teleschermo 3.408.000 spettatori (15.84%).

Ascolti tv di domenica 19 settembre 2021: Domenica In-Da Noi… a ruota libera contro Amici-Verissimo, chi l’ha spuntata

Domenica In in forte calo rispetto ai numeri della scorsa edizione: a pesare il fatto che Canale Cinque, archiviata l’epoca ‘d’ursiana’, ha schierato due pezzi da novanta, Maria De Filippi e Silvia Toffanin, che hanno conquistato la sfida degli ascolti.

Rai 1 – Domenica In, ha registrato nella prima parte 2.174.000 spettatori (14,4%) e nella seconda 1.970.000 (14,7%).

Rai 1 – Da noi… a ruota libera ha totalizzato 1.621.000 (12,9%).

Canale 5- Amici di Maria De Filippi ha registrato 2.782.000 spettatori (19,54%). Verissimo nella prima parte 1.995.000, 16,1% e nella seconda 1.755.000, 13,8%.

Ascolti tv dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 19 settembre 2021

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha totalizzato 3.922.000 spettatori (17.71%). Su Canale 5 Paperissima Sprint ha raccolto 2.832.000 spettatori (12.71%). Su Italia1 NCIS ha interessato 976.000 spettatori (4.47%). Su Rete 4 Controcorrente ha avuto un ascolto medio di 938.000 spettatori (4.4%), nella prima parte e 926.000 spettatori (4.12%) nella seconda parte.

Spostandosi sul preserale, su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha avuto un ascolto medio di 2.561.000 spettatori (17.87%) mentre Reazione a Catena ha interessato 3.994.000 spettatori (23.73%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 1.575.000 spettatori (11,48%) mentre Caduta Libera ha registrato 2.134.000 spettatori (13,07%).