Si è formata la classe di Amici 2021/2022: i cantanti e i ballerini allievi della nuova edizione hanno conquistato i loro banchi. Qualcuno ha convinto più di altri, come sempre. Altri invece dovranno lottare per mantenere il posto nella scuola, non lasciandosi abbattere dalle critiche e dagli ostacoli posti da altri professori. Le sfide non mancheranno di certo, anzi Rudy Zerbi ne ha già lanciata una scegliendo il suo sfidante ma non quello di Anna Pettinelli a cui manderà la busta rossa. Anche Alessandra Celentano pare aver scelto già il suo bersaglio, ma la ballerina può contare sulla protezione di Raimondo Todaro.

Proprio Todaro è una delle novità della nuova edizione. Il cast di professori di Amici 21 ha dato il benvenuto al ballerino nella commissione di danza; Lorella Cuccarini è passata al canto. Confermati tutti gli altri, quindi Zerbi e Pettinelli per il canto, Celentano e Veronica Peparini per la danza. Nella prima puntata c’è stata la formazione della classe di Amici 21. Come l’anno scorso, i banchi non erano vuoti in attesa dei nuovi allievi cantanti e ballerini.

Sotto al telone c’era quest’anno una classe d’eccezione, formata da grandi talenti. Seduti ai banchi c’erano Linus, Gerry Scotti, Roberto Baggio, Eleonora Abbagnato, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Raoul Bova, Tommaso Paradiso, Nino Frassica, Filippo Magnini, Paola Egonu, Flavia Pennetta e Ambra Sabatini. Maria ha chiamato ognuno di loro al centro studio, li ha presentati con una clip e poi chiamava l’aspirante allievo a esibirsi. Tra gli allievi di Amici 2021/2022 c’è anche il figlio di Gigi D’Alessio tra i cantanti, LDA. Questi gli altri cantanti:

Alex, 21 anni: banco della Cuccarini;

Flaza, 20 anni: banco della Cuccarini;

Luigi, 20 anni: banco di Zerbi;

LDA, 18 anni: banco di Zerbi;

Albe, 22 anni: banco della Pettinelli;

Tommaso, 18 anni: banco della Cuccarini;

Inder, 20 anni: banco della Pettinelli.

Giacomo, un cantante di 23 anni, ha ricevuto il sì da Zerbi ma è in sospeso. Sarà lui a sfidare un allievo della Pettinelli, come voluto da Rudy. Tra i nomi dei ballerini di Amici 21 ce ne sono due che si contenderanno il banco di latino-americano, l’unico a disposizione in questa edizione. Todaro ha chiesto a Maria una settimana di tempo per decidere tra Nunzio, 18 anni, e Mattia, 17 anni. Solo uno di loro entrerà nella scuola nella prossima puntata e si unirà agli altri ballerini, loro:

Serena, 18 anni: banco di Todaro;

Carola, 20 anni: banco della Celentano;

Mirko, 19 anni: banco della Celentano;

Christian, 18 anni: banco di Todaro.

Nella puntata di lunedì si scopriranno gli altri nomi della classe di cantanti e ballerini di Amici 21.