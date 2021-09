LDA di Amici 21 è figlio di Gigi D’Alessio: Pettinelli critica, lui la zittisce

LDA di Amici 21 è il figlio di Gigi D’Alessio, e non lo ha nascosto. Non avrebbe potuto magari, visto il cognome importante. Il suo vero nome è Luca D’Alessio, è nato dal primo matrimonio di Gigi con Carmela. Presentandosi ad Amici di Maria De Filippi ha detto che sua madre si chiama Carmela e che suo papà è Gigi D’Alessio. E nella sua presentazione ha pure ammesso di essere consapevole che nelle prime settimane riceverà critiche perché è figlio di, ma lui ha scelto di partecipare ad Amici perché è un programma che permette ai giovani talenti di farsi conoscere.

In un certo senso bisognerebbe apprezzare che Luca abbia scelto la strada di Amici e non di farsi “aiutare” da suo padre. Vuol dire che vuole camminare sulle sue gambe e andare avanti da solo, servendosi solo del suo talento e delle sue capacità. Lui è certo che conoscendolo il pubblico cambierà idea e vuole mostrarsi per la persona che è, non come figlio di Gigi D’Alessio. In realtà dopo la sua esibizione sui social il pubblico è sembrato colpito: qualcuno lo ha etichettato come “figlio di”, ma i commenti erano nettamente inferiori rispetto ai commenti positivi. Insomma, LDA è piaciuto a tanti.

Non è piaciuto ad Anna Pettinelli, che però ha mosso una critica sbagliata. La prof ha abbassato la leva, dicendo di essere rimasta delusa dalla musica presentata da Luca visto che è cresciuto con Gigi D’Alessio. “Se tuo padre cantasse oggi canterebbe come te, ma meglio”, ha aggiunto dicendo di trovare Luca “datato”. Il giovane D’Alessio non si è perso d’animo e ha subito zittito la Pettinelli: “Siamo due persone diverse. Sono qui per questo in realtà, scusami”.

L’insegnante di Amici ha insistito nel paragone: “Mi sembri un Gigi D’Alessio 3.0”. A questo punto è intervenuta Eleonora Abbagnato, che ha difeso LDA e ha fatto notare l’errore alla Pettinelli: “Perché paragonare già al papà?”. Un errore che in effetti non andava commesso, figuriamoci nella prima puntata. Luca non è Gigi, né ne deve portare il peso sulle spalle. La Pettinelli ha detto di non voler fare paragoni, ma Eleonora le ha fatto notare che invece lo ha fatto: “Stai dicendo ‘sei un Gigi D’Alessio dei poveri'”.

Anna ha riformulato il pensiero dicendo che essendo cresciuto a pane e musica si aspettava qualcosa in più, ma in realtà il paragone è stato fatto. Eccome se è stato fatto. E non ha lasciato indifferente LDA di Amici 21, che preso il banco da Rudy Zerbi – con la Cuccarini che applaudiva – ha continuato a riflettere sulle parole della Pettinelli. Maria lo ha interpellato durante la puntata vedendolo pensieroso e lui ha spiegato che stava riflettendo sulle cose sentite poco prima.