Sanremo 2022, Fiorello ci sarà o no? (Finalmente) Amadeus svela le carte

Fiorello sì o Fiorello no? Da quando Amadeus ha dato l’ok alla Rai per condurre per la terza volta consecutiva il Festival di Sanremo si è scatenata la curiosità attorno al nome dello showman siciliano. Ci sarà? Domanda non campata in aria visto che sia ‘Fiore’, sia ‘Ama’, dopo il faticosissimo Festival del 2021 – quello organizzato nel pieno della pandemia, senza pubblico e con una miriade di rischi (contagi, pericolo di focolai, pressione mediatica alle stelle da parte di altri settori dello spettacolo e non solo) -, avevano detto in modo perentorio che non avrebbero preso le redini della kermesse nel 2022. Viale Mazzini ha poi lavorato ai fianchi del conduttore per tutta estate, riuscendo alla fine a convincerlo. Quindi l’annuncio: “Sarà lui a timonare anche il prossimo concorso, quello del 2022”. Su Fiorello, però, nessuna parola, tutto ha taciuto fino a ieri, quando Amadeus è entrato nello studio di Porta a Porta di Bruno Vespa e ha fatto chiarezza sul collega e amico.

Bruno Vespa non ha potuto esimersi dal chiedere ad ‘Ama’ notizie circa la presenza di ‘Fiore’ a Sanremo 2022. E infatti lo ha fatto, con schiettezza, senza troppi preamboli. Domanda secca: “Ovviamente ci sarà anche Fiorello vero?”. Risposta del presentatore: “Tu sai che Fiorello è come se fosse mio fratello. Io non avrei mai potuto fare il primo Sanremo, così come è stato fatto, e tanto meno il secondo Sanremo, se io non avessi avuto Rosario con me”. Quindi? Sarà al suo fianco anche a febbraio del prossimo anno quando il concorso tornerà con una nuova edizione?

“Per me lui è un fratello – ha sottolineato ‘Ama’ -. Gli voglio bene. Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta. Mi dice: ‘Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa, e poi devo venire’. Non c’è Sanremo per me senza di lui. Io dico sempre che lui deve essere libero di fare a Sanremo ciò che desidera. La verità è che io non so mai cosa lui fa a Sanremo. E soprattutto non lo voglio sapere. Perché dopo 35 anni che lo conosco, mi fa sempre ridere e continuo a pensare che sia il più grande showman che abbiamo”.

Altrimenti detto, Fiorello ci sarà. Le parole del collega e amico sono state inequivocabili. D’altra parte, proprio il profondo legame affettivo e professionale che unisce i due è stato alla base del tandem alla conduzione di Sanremo 2020 e di Sanremo 2021. Amadeus dall’altro lato ha sempre dichiarato quanto confidato nelle scorse ore a Bruno Vespa: per lui non c’è il Festival, senza avere come spalla lo showman siciliano.

Sarebbe infatti stato alquanto strano pensare che ‘Ama’, quando ha accettato di condurre per la terza volta la kermesse, non avesse già in tasca anche il sì di ‘Fiore’. Insomma, è assai probabile che l’ok alla dirigenza di Viale Mazzini l’abbia data solo dopo aver avuto rassicurazioni dal suo ‘Ciuri’.