Bortuzzo sulla sua sfera intima: “Vi spiego come funziona ‘là sotto’ per me”

Manuel Bortuzzo in vena di confidenze intime al Grande Fratello Vip. Il 22enne triestino sta conquistando tutti nel reality, essendo apprezzatissimo sia dal pubblico sia dagli inquilini con i quali sta condividendo l’esperienza nella Casa più spiata d’Italia. E no, non si sta facendo amare perché ha subito un gravissimo incidente nel 2019 che lo ha costretto su una sedia a rotelle. Si sta facendo amare perché sta mostrando simpatia, valori, spontaneità, autoironia e tenacia. Insomma, niente pietismo. Anzi Manuel è agli antipodi dall’assumere atteggiamenti di autocommiserazione. Al netto di ciò, nelle scorse ore il giovane ha spiegato anche alcuni dettagli relativi alla sua sfera intima,

Da giorni Bortuzzo sta stringendo un legame sempre più forte con la principessa Lulù Hailé Selassié. Chiacchierando con gli altri inquilini della Casa, nella notte appena trascorsa, ha voluto fare chiarezza su come funzioni per lui “là sotto”. “Le gambe sono come morte – ha spiegato senza alcuna remora -. La sensibilità non c’è più. Non sento niente”. Quindi ha aggiunto: “I peli e le unghie dei piedi mi crescono, il sangue scorre. Insomma, lì sotto funziona tutto, scusate eh”. I suoi compagni di viaggio all’ascolto sono scoppiati in una risata affettuosa, stimolata dal racconto dello stesso Bortuzzo, campione di autoironia. Chapeau!

Quindi? Quindi, per farla breve, Manuel può avere rapporti intimi. Discorso chiuso e curiosità esaurita. A colpire è stata anche un’altra battuta del giovane, che una volta di più ha dimostrato la sua incredibile forza nell’affrontare con il sorriso la tragedia di cui è rimasto vittima. A un certo punto Lulù gli ha chiesto se le urla provenienti dall’esterno della Casa fossero indirizzate a lui. “Vabbè se sentite 4 colpi di pistola sono per me”, ha risposto ironicamente e repentinamente Manuel, lasciando la ragazza piacevolmente stupita. Come sopradetto, l’autocommiserazione non rientra per nulla nelle corde del triestino.

Bortuzzo ha dichiarato di essere single e di non avere il cuore occupato, a differenza di alcuni rumors circolati sulla sua situazione sentimentale prima del suo ingresso al GF Vip 6. Da sempre il 22enne è riservato per quel che riguarda i suoi affari di cuore. Nel frattempo, all’interno del gioco, continua a svilupparsi l’amicizia speciale con la principessa Lulù Hailé Selassié. C’è chi già scommette che il legame possa presto trasformarsi in ‘qualcosa di più’…

Manuel Bortuzzo, le parole del padre sulle corteggiatrici

“Ha sempre avuto molte corteggiatrici e devo ammettere che in questi giorni mi hanno chiamato tutte le ex di Manuel per chiedermi delle sorelle Selassiè”, ha confidato Franco, il padre di Manuel, a “Casa Chi”, interrogato sull’amicizia speciale del figlio con la principessa.