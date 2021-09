GF Vip, Bortuzzo strega tutti: Signorini mette subito in chiaro le cose

Manuel Bortuzzo è il secondo concorrente del Grande Fratello Vip 6 a varcare la porta rossa. La prima puntata è iniziata proprio con lui, che ha fatto un piccolo discorso entrando nella Casa di Cinecittà. Arrivato in passerella sulla sedia a rotelle, ha ricevuto gli applausi da tutti. Alfonso Signorini quest’anno ha deciso di trattare un argomento molto delicato, per un motivo ben preciso. A spiegarlo è lo stesso Manuel, il quale non vuole avere alcuno sconto per via della sua disabilità.

Promessa del nuoto, è rimasto paralizzato a 20 anni durante una sparatoria, avvenuta a febbraio del 2019. Improvvisamente si è ritrovato con la vita completamente cambiata. Ora Signorini lo accoglie in questa nuova edizione, con lo scopo di sensibilizzare il pubblico sui temi della disabilità. Ed ecco che, proprio prima di varcare la porta rossa, Bortuzzo si lascia andare a un discorso che emoziona tutti.

“Quest’anno entro nella Casa del GF perché credo di poter lasciare un segno nel cuore e soprattutto nella mente delle persone”

Dopo di che, prosegue spiegando cosa si aspetta da questa esperienza, in cui vorrebbe ricevere lo stesso trattamento dei suoi coinquilini.

“E poi perché sogno un mondo di pari opportunità per chiunque, un mondo che abbia un punto di partenza che sia lo stesso per tutti. Magari non cambierò io il mondo, ma tutto questo credo che sia un piccolo grande inizio”

Le sue parole colpiscono nel segno e Signorini lo fa notare. Il padrone di casa fa presente che Manuel intende fare questo percorso per dimostrare la normalità di una persona con disabilità. Non vuole essere portato su un piatto d’argento, questo è certo. Non solo, vorrebbe uscire da quella Casa “ancora più autonomo” di ora.

Sui social impazzano i dolci commenti dei telespettatori che hanno già trovato in Bortuzzo un concorrente da sostenere. Oltre ciò, c’è chi commenta dicendosi speranzoso di non vedere un atteggiamento di pietà nei confronti di Manuel.

Lo stesso Signorini ci tiene a fare una precisazione al riguardo. Mentre Bortuzzo conosce la Casa con Katia Ricciarelli – la prima a varcare la porta rossa in questa nuova edizione – Alfonso chiacchiera in studio con le due opinioniste, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

“Manuel non vuole sconti”, fa notare la prima. A questo punto, il padrone di casa assicura: “Assolutamente, sarebbe un’offesa”. Dunque, il conduttore anticipa che al GF Vip Bortuzzo non avrà un trattamento differente dagli altri concorrenti.

Questo è proprio quello che vuole lo stesso Manuel e che sperano di vedere i telespettatori. Intanto, sembra proprio che abbia già conquistato gran parte del pubblico di Canale 5! I bookmakers lo vedono già come vincitore!