Grande Fratello Vip 2021: c’è già il nome del vincitore

La sesta edizione del Grande Fratello Vip non è ancora cominciata – partirà ufficialmente lunedì 13 settembre – ma c’è già il nome del prossimo vincitore. A decretare il papabile erede di Tommaso Zorzi i bookmakers, che hanno già puntato tutto su uno dei nuovi concorrenti: Manuel Bortuzzo.

Il giovane nuotatore, rimasto paralizzato dopo una sparatoria, è favorito alla vittoria finale del Grande Fratello Vip 2021. Manuel Bortuzzo è quotato a 5, subito seguito da Sophie Codegoni. L’ex tronista di Uomini e Donne è data a 7. Al terzo posto si piazzano Raffaella Fico e Francesca Cipriani: entrambe sono valutate a 8.

Sia per la Fico sia per la Cipriani si tratta di un ritorno a “Casa”: hanno già partecipato alla versione Nip del reality show, che ha dato il via alle rispettive carriere. Le due sono ora pronte a tornare nel bunker di Cinecittà per far conoscere nuovi lati inediti della loro personalità.

Quotata a 8 anche Soleil Sorge, vista in passato a Uomini e Donne, Isola dei Famosi, Pechino Express. Lo schermidore Aldo Montano è proposto a 10, insieme all’ex Miss Italia Manila Nazzaro. Sfida a colpi di fascino tra il modello egiziano Samy Youssef e l’attore Alex Belli che valgono 12 volte la posta.

Per i bookmakers ha poche possibilità di vittoria Tommaso Eletti: 30 la quota dell’ex protagonista di Temptation Island. Semi sconosciuti, ma famosi grazie alle “parentele vip” gli ultimi in classifica: l’imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi (ex di Belen Rodriguez e Dayane Mello) e il figlio di Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia, Nicola Pisu, rispettivamente a 32 e 35 volte la posta.

Ovviamente si tratta di stime provvisorie: il Grande Fratello Vip durerà più di tre mesi e entreranno in gioco nuovi concorrenti che, quasi sicuramente, cambieranno velocemente le dinamiche.

Chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021

I concorrenti del Grande Fratello Vip sono: Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Aldo Montano, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico, Jo Squillo, Katia Ricciarelli, Nicola Pisu.

E poi ancora: Tommaso Eletti, Samy Youssef, Davide Silvestri, Sophie Codegoni, Miriana Trevisan, Carmen Russo, Giucas Casella, Gianmaria Antinolfi, Manila Nazzaro e le tre sorella Maconnèn Hailé Selassié.