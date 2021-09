Ballando con le Stelle 2021 concorrenti e ballerini: tutti gli abbinamenti

By

Tutto pronto per il ritorno in tv del varietà di Milly Carlucci

Partirà sabato 16 ottobre la nuova edizione di Ballando con le Stelle. A La vita in diretta Milly Carlucci ha presentato i concorrenti in gara, confermando i gossip dell’ultimo periodo. Scenderanno in pista: l’ex calciatore Fabio Galante, il pilota Andrea Iannone, la modella inglese Bianca Gascoigne, i cantanti Memo Remigi, Arisa, Al Bano, Mietta e Morgan. E poi ancora: la soubrette Sabrina Salerno, l’attrice Valeria Fabrizi, il fisico Valerio Rossi Albertini, l’hair stylist Federico Fashion Style e il modello e rugbista Alvise Rigo.

Le coppie di Ballando con le Stelle 2021

Tra social e tv sono state svelate le prime coppie di Ballando con le Stelle 2021:

Arisa – Vito Coppola

Memo Remigi – Maria Ermachkova

Valerio Rossi Albertini – Sara Di Vaira

Sabrina Salerno – Samuel Peron

Federico Fashion Styles – Anastasia Kuzmina

Nel cast di ballerini professionisti non troveremo Raimondo Todaro, che ha scelto di lasciare Ballando con le Stelle per Amici di Maria De Filippi. Grandi assenti pure Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe in dolce attesa.

I ballerini per una notte a Ballando con le Stelle

Confermato nel ruolo di ballerino per una notte il velocista Marcell Jacobs. Tra gli ospiti dovrebbero esserci anche altri due famosi sportivi: il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini e l’ex calciatore Ronaldo Luis Nazario de Lima.

Pare che le trattative con il giocatore brasiliano siano iniziate grazie all’aiuto di Fabio Galante, presente nella nuova edizione di Ballando con le Stelle come concorrente ufficiale. Galante e Ronaldo hanno giocato insieme nell’Inter e sono rimasti grandi amici dopo aver abbandonato entrambi il mondo del pallone.