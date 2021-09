Barbara d’Urso, lite col fidanzato nel locale (foto): questione di gelosia

Barbara d’Urso è stata pizzicata dai paparazzi di Oggi, nelle scorse ore, in un locale milanese con il fidanzato Francesco Zangrillo, nel pieno di quello che a molti è sembrata una vera e propria lite. Ma ehe cos’è successo esattamente?

Sul magazine sono finite una serie di foto che ci presentano Barbara d’Urso in piedi, con le mani giunte, con un’espressione fra il basito e l’imbarazzato. Barbarella guarda il suo fidanzato con fare giudicante, di fronte agli occhi attenti dei presenti. Pare che, perlomeno da quello che ci raccontano alcune talpe, la ragione di un tale comportamento sia legata alla gelosia.

Questo il racconto di una serata tutt’altro che leggera. I due si trovano insieme ad alcuni amici e colleghi Mediaset della conduttrice in un ristorante della centralissima Brera, a Milano. L’uscita dei due fidanzati prosegue tranquilla, anche se li vediamo separati. Barbara siede accanto ad un vecchio amico, mentre la sua controparte maschile è impegnata ad un altro tavolo a chiacchierare con una misteriosa donna bionda con un blazer rosa addosso.

Le chiacchiere diventano “troppo fitte” e, dunque, la presentatrice lancia a Zangrillo una serie di sguardi infuocati. A questo punto lui protesta e scatta la discussione. Il fidanzato della D’Urso, evidentemente infastidito dalla ramanzina, esce dal ristorante e sale in auto da solo. Nel frattempo, Barbara d’Urso si sfoga con l’amico per quanto accaduto e riceve un abbraccio consolatore.

Sembra, inoltre, che lo scontro non si sia concluso al locale. La coppia non ha infatti proseguito la serata insieme: quando la macchina di Zangrillo raggiunge la casa della D’Urso quest’ultima scende in fretta lasciando così tornare il compagno tutto solo. Qui sotto le immagini della querelle apparse su Oggi.

Questa è di fatto la prima occasione in cui scopriamo dei retroscena pruriginosi nella coppia, che non ha mai ufficialmente confermato ai media la relazione. Non sembra (almeno in apparenza) che lo scontro sia stato particolarmente acceso o che potrebbe mettere in pericolo la stabilità di questa relazione. L’amore non è bello se non è litigarello, dicono.