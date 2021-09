Corona e Nina Moric sono tornati a convivere: la decisione e i motivi

La famiglia si ricompone e torna a vivere nella medesima casa: trattasi di Nina Moric, Fabrizio Corona e del loro figlio 19enne Carlos Maria. La notizia della convivenza l’ha data La Presse che rende noto che l’ex re dei paparazzi e la modella croata hanno scelto di stare sotto lo stesso tetto, con il fine di essere entrambi vicinissimi al loro frutto d’amore. Una decisione che arriva dopo anni di battaglie legali e mediatiche tra i due ex. Di recente era poi tornato il sereno tra Nina e Fabrizio. Presto però sui loro rapporti erano tornate ad addensarsi nubi plumbee condite da accuse reciproche. Ora è nuovamente scoppiata la pace. La speranza è che sia duratura.

La ritrovata armonia familiare è stata ‘sponsorizzata’ anche da Corona che su Instagram ha scritto: “La vita vola. Ora è giunto il momento di viverla pienamente con tuo padre e tua madre uniti al tuo fianco”. Inoltre, via social, ha fatto campeggiare uno scatto ultrà affettuoso del tempo che fu in compagnia di Nina: la fotografia li mostra avvinghiati l’un l’altra, all’epoca in cui facevano coppia. A proposito di coppia: la convivenza è pure sintomo di ritrovata passione sentimentale? A quanto pare no. Fabrizio, fa sapere sempre La Presse, non conferma né smentisce. Stesso atteggiamento tenuto dalla Moric. Quel che è più importante, è il fatto che Carlos ora possa contare su una famiglia unita.

Fabrizio Corona e la battaglia al ‘politically correct’: quali vip ha messo nel mirino

Nell’ultimo periodo Corona si è impegnato assiduamente in una personale battaglia contro il cosiddetto politically correct. Dal suo profilo Instagram ha attaccato diversi personaggi pubblici che a suo dire peccano di incoerenza e di propositi ipocriti. Nel suo mirino sono quindi finiti Fedez, sua moglie Chiara Ferragni, Aurora Ramazzotti ed altri nomi di peso.

Inoltre Fabrizio sta anche ‘sponsorizzando’ Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne che oggi risulta impegnata al Grande Fratello Vip. Di recente si è sussurrato di un presunto flirt tra l’ex re dei paparazzi e la giovane. La diretta interessata ha smentito la questione, raccontando che Corona è un suo amico ma che non è stato e non è il suo compagno di vita.