“Perché attacco Fedez e Aurora Ramazzotti, Belen diversa”: parla Corona

Fabrizio Corona è il solito vulcano: intervistato dal magazine Chi, l’ex re dei paparazzi, dopo aver attraversato l’ennesima bufera giudiziaria con tanto di arresto e alcuni giorni passati in psichiatria e in carcere (ora è di nuovo ai domiciliari), si è raccontato a ruota libera. “Sto benissimo”, afferma, seppur sottolinea che le settimane precedenti, quelle delle liti con la polizia e del rientro temporaneo in prigione, sono state uno “choc”. Spazio anche agli attacchi a Fedez e ad Aurora Ramazzotti, due personaggi contro cui Fabrizio si è scagliato di recente. E poi l’amore per il figlio Carlos, con cui pochi giorni fa si è recato a un campetto da basket di Milano (tutto secondo le regole dei domiciliari, nessuna infrazione): “La giornata più bella della mia vita”, ha chiosato Corona.

Fabrizio rimarca che con Carlos, la gioia “più grande” della sua vita, ha trovato “finalmente la pace“. Per chi da anni non può assaporare la libertà, una partita al campetto di basket è un vero e proprio toccasana. Corona spiega che era da 6 anni che non praticava uno sport all’aperto. Farlo con Carlos gli ha dato una botta di vita incredibile: “Questa mi sa che è la giornata più bella della mia vita”, sottolinea. E pazienza se nella foga dei movimenti per arrivare al canestro si è rotto il naso.

Capitolo attacchi a Fedez e ad Aurora Ramazzotti, perché ce l’ha con loro? “Il politically correct è la cosa più sbagliata del mondo, le cose che scrivo hanno un significato preciso. Le scrivo per dimostrare come tanto, ma pure tutto quello che ti vendono gli ‘influencer’, non è vero”, afferma Corona.

L’ex re dei paparazzi è un fiume in piena e menziona anche Belen Rodriguez, altra sua ex storica con la quale riempì per mesi le pagine dei settimanali di cronaca rosa: “Con Belen ci vedevi girare a piedi nudi, noi eravamo veri. Mandavamo tutto a quel paese, ci potevi trovare sdraiati sul prato al parchetto. Fedez se lo trovi in un parchetto è perché lo ha costruito dentro una villa”.

Da diverso tempo Corona, via social, attacca con sarcasmo il marito di Chiara Ferragni e la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: le ultime stilettate hanno riguardato il bacio che il rapper si è scambiato con Achille Lauro e la punzecchiatura ad Aurora. Fabrizio ha pungolato la giovane, che aveva ampiamente condannato il fenomeno del ‘catcalling‘, dopo che questa su Instagram, pochi giorni fa, ha divulgato una foto in costume, riprendendosi da dietro. Inevitabile che si vedesse un poco il cosiddetto lato b. La questione ha innescato la critica dell’ex re dei paparazzi.