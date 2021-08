Corona tuona su Aurora Ramazzotti: la sferzata dell’ex re dei paparazzi

Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e di Michelle Hunziker, pubblica su Instagram Stories una foto in costume con una didascalia che, a quanto pare, non è piaciuta al fumantino Fabrizio Corona.

Il re dei paparazzi italiani, che evidentemente segue la giovane presentatrice e influencer, ha messo mano al suo profilo per lanciare una pesante frecciatina (tipica del suo stile). La Ramazzotti, che in questi giorni si trova in vacanza nell’isola greca di Santorini, ha accompagnato il suo scatto al tramonto con un’ironica didascalia. “Sassi, tramonti, c…” ha scritto Aurora, un riferimento alla posa che metteva bene in evidenza il suo lato B. Una battuta, apparentemente innocente, che è stata però la scintilla per un nuovo polverone.

Fabrizio Corona ha ripostato lo scatto, cerchiando la parola “incriminata” e, di fatto, accusando Aurora Ramazzotti di incoerenza. “Ma non aveva denunciato il catcalling?” scrive l’ex marito di Nina Moric, un riferimento al fatto che, in qualche modo, la Ramazzotti si stesse attirando apposta dei commenti poco carini dai maniaci del web (e non solo).

Aurora Ramazzotti: cosa aveva detto sul catcalling

Facciamo un passetto indietro per ricordare i precedenti della questione. La Ramazzotti, molto attiva sui social anche dal punto di vista dei diritti delle donne, si era lamentata in tempi non sospetti per una pratica che molte donne considerano una vera e propria molestia.

Il catcalling è l’abitudine, da parte di alcuni uomini, di fischiare le donne per la strada (come se fossero dei cani) per manifestare il loro apprezzamento. Ma non solo. Ai fischi spesso si accompagnano complimenti non richiesti, per non dire vere e proprie nefandezze. Del delicato tema la presentatrice di X Factor Daily aveva parlato in toni molto critici sulla scia dell’enorme polemica social scatenata dalle dichiarazioni di Er Faina.

Il dibattito sul catcalling è ancora apertissimo. Proprio pochi giorni fa, la ex Amici Diana del Bufalo si era al contrario detta favorevole a questo tipo di pratica, che a detta poteva far sentire alcune donne (lei compresa) particolarmente apprezzate.