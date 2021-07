Diana Del Bufalo favorevole al catcalling: bufera sull’attrice

Diana Del Bufalo accende la polemica. L’attrice, con una Stories pubblicata sul suo profilo Instagram, ha innalzato un polverone sui social. Ma che cosa ha detto per fare così tanto baccano? L’ex di Paolo Ruffini ha dichiarato che apprezza il catcalling, ossia che non le dispiace quando qualche uomo le rivolge dei complimenti per strada, seppur non lo fa in modo proprio elegante.

“Sono una delle poche donne a cui piace il catcalling… Guidavo, ero dentro una macchina. Due uomini, a distanza di 5 minuti… ‘aho ah bella… ah bona…’… Ma in questo stato? Sarà che sono una delle pochissime donne a cui piace il catcalling, però… siete falsi”. Questa la Stories che ha provocato una miriade di reazioni in rete.

In un amen il nome della Del Bufalo è schizzato in tendenza su Twitter, dove il video ha iniziato a rimbalzare tra un profilo e l’altro alla velocità della luce. C’è chi ha trovato l’intervento dell’ex allieva di Amici originale e assolutamente normale per il suo stile e chi invece ha criticato le parole pronunciate dall’attrice sul catcalling. A onor del vero sono stati di più gli utenti che hanno mosso biasimi nei confronti dell’artista, piuttosto che quelli che hanno sposato il suo pensiero.

Si ricorda che a portare nel dibattito social il tema del catcalling è stata Aurora Ramazzotti, la figlia di Eros e Michelle Hunziker. La giovane conduttrice, qualche settimana fa, aveva scritto un post che denunciava la pratica usata da molti uomini, augurandosi che siffatta consuetudine potesse presto essere archiviata a livello sociale. Aurora raccolse pieno sostegno da migliaia e migliaia di donne. A non pensarla come lei, evidentemente, c’è Diana Del Bufalo.

Diana Del Bufalo e il gossip sul nuovo fidanzato

Nelle scorse ore Diana Del Bufalo è stata chiacchierata anche dal gossip. Pare che in questi giorni si stia svagando con quello che dovrebbe essere il suo nuovo fidanzato. La star di Che Dio ci Aiuti, dopo aver chiuso il legame sentimentale con Edoardo Tavassi, avrebbe ritrovato l’amore. A scoprirlo sono stati i suoi stessi fan che hanno notato che da diverso tempo l’attrice si mostra con un uomo, di cui però tiene ben celata l’identità. Ci ha pensato il portale VeryInutilPeople a risalire a chi è la persona che starebbe al suo fianco. Si tratterebbe di Michele Villetti, professione batterista.