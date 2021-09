Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, svelato il sesso del figlio: l’annuncio

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno svelato il sesso del loro primo figlio! I fan erano in trepidante attesa di sapere se nascerà un maschietto o una femminuccia, ma solo per curiosità. Ciò che conta è altro, infatti, ma ci sta anche che una mamma e un papà abbiano delle preferenze. Come magari le ha la sorella maggiore Nina, lei di sicuro avrà espresso la sua preferenza tra un fratellino o una sorellina. Il desiderio è legittimo, però alla fine l’importante è che nasca un bimbo sano, a prescindere dal colore del fiocco che si appende fuori alla porta.

Per i futuri genitori Paolo e Clizia è arrivato il momento di sapere se sono in attesa di un bimbo o una bimba. O meglio, loro lo avranno scoperto qualche giorno fa ma oggi è il giorno in cui hanno condiviso la notizia con i fan. L’annuncio è arrivato su Instagram, precisamente sul profilo di Clizia Incorvaia. Non hanno girato un video mentre scoprivano se sarà un maschietto o una femminuccia. Niente baby shower per loro, o almeno non lo hanno condiviso. Già dalla foto e dai colori indossati dalla Incorvaia è chiaro cosa sarà… Clizia e Paolo aspettano un maschietto! Proprio così, nelle foto infatti lei indossa un lungo gilet azzurro e gioca con un nastro dello stesso colore, mentre Ciavarro le bacia il pancino. Sotto le foto una semplice didascalia:

“It’s a boy!! Miiii masculo è!! Bebè mamma e papà non potrebbero essere più felici e il nostro mondo si tinge magicamente di azzurro”

Clizia sarà di sicuro molto contenta visto che è già mamma di una bambina. O magari sognava due figlie femmine? La felicità è alle stelle, in ogni caso. Paolo ha commentato scrivendo “Amori miei”, poi ha condiviso il post tra le sue storie su Instagram. Il futuro papà non ha aggiunto altro, ma adesso siamo tutti curiosi di scoprire se nascerà un altro Ciavarro biondo, riccio e con gli occhi azzurri: Paolo somiglia tanto a papà Massimo Ciavarro, magari anche suo figlio gli somiglierà molto! Dopo aver scoperto che il piccolo Ciavarro sarà un maschietto, per mamma Clizia e papà Paolo arriverà un altro momento molto importante: la scelta del nome.