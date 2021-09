Diletta Leotta a Verissimo: “Tutto ciò che non ho mai detto su Can Yaman”

Diletta Leotta ha parlato di Can Yaman a Verissimo in un modo in cui non aveva mai fatto prima. Lei stessa ha detto a Silvia Toffanin di voler raccontare tutto ciò che non ha mai detto, come spesso accade a Verissimo insomma. Evidentemente la conduttrice sa come mettere a proprio agio i suoi ospiti, fino a farli sbottonare anche sui fatti più privati. Ci è riuscita anche con Diletta Leotta: in che rapporti è oggi con Can Yaman? Ha risposto anche a questa domanda, ma procediamo con ordine. L’inviata di DAZN ha ammesso che non le piace parlare d’amore, ma ha accettato l’aiuto di Silvia a essere guidata.

La Toffanin ha mostrato la prima foto social di Diletta e Can insieme, così lei ha iniziato a raccontare. La Leotta non sapeva da dove cominciare, poi ha subito detto che è stata una storia bellissima. “Un sogno, una favola”, così l’ha definita. Tra loro c’è stato un colpo di fulmine: due ragazzi di 30 anni che si sono conosciuti e innamorati, che hanno vissuto la passione che li ha travolti. Cosa non ha funzionato, allora? Sì, perché Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati. Non ci sono più dubbi dopo le sue parole a Verissimo:

“È stato tutto veloce e bello. La cosa complicata quando ti capita di innamorarti di un uomo così famoso è fare i conti con tutte queste cose. Mi piace condividere, ma c’è la vita reale dietro lo schermo. Era difficile tenere tutto intimo. Questo chiaramente pesa e ci fai i conti, facciamo questo lavoro. Però ecco dividere la persona dal personaggio a volte era difficile”

Diletta Leotta e Can Yaman non stanno più insieme, ora come ora. Lei ne ha parlato con gli occhi un po’ lucidi a un certo punto, non nascondendo di essere ancora innamorata. C’è una cosa che l’ha ferita più di altre:

“La cosa che mi è dispiaciuta di più, ti racconto tutto quello che non ho mai detto, è che qualcuno diceva è una storia a tavolino, finta. Ma perché? Come si fa a dire una cosa del genere, chi è che pensa che l’amore possa essere pianificato? L’amore ti capita, non puoi decidere. A me è capitato di innamorarmi”

Un amore che però l’ha portata a perdere. Diletta Leotta si è detta innamorata di Can Yaman, ma come tutte le persone innamorate si è ritrovata a perdere lucidità e sicurezze, la testa e pure il controllo. Non le era mai successo prima, ha raccontato alla Toffanin: “A volte perdi anche l’amore però, può succedere anche questo”. Oggi Diletta Leotta e Can Yaman non vivono un periodo semplice:

“Non è un momento facile, può capitare. In futuro non so cosa succederà. L’amore e la vita sono imprevedibili. Io mi auguro che possa ricominciare”

Nonostante le speranze, Diletta trova sia giusto prendersi questo periodo di riflessione e di distacco. Convinta che possa far bene a entrambi e poi anche alla coppia. Silvia ha fatto una domanda diretta: Diletta e Can continuano a sentirsi? Ebbene no: “Siamo lontani”. Ha confermato la proposta di matrimonio: c’è stata, dopo un mese di frequentazione. Tutto è avvenuto troppo in fretta, però, per questo è giusto prendersi del tempo e lei si aspetta che proprio il tempo dia le risposte sul loro amore. Silvia non si aspettava di ritrovarsi davanti una Diletta così innamorata. La conduttrice lo ha ammesso davanti alla sua ospite, ma prima di andare via la Leotta ha ribadito che nella vita tutto può succedere. Il ritorno di fiamma è dietro l’angolo?