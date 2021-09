GF Vip, Alex Belli amarissimo: “Figli? Io e Delia ci proviamo da tanto, ma…”

Tempo di confessioni amare al Grande Fratello Vip: Alex Belli, in un fitto e intimo colloquio intrattenuto con Manila Nazzaro nel giardino della Casa più spiata d’Italia, si è lasciato andare a una confidenza delicata, che coinvolge la sua sfera personale e quella della moglie Delia Duran, sposata lo scorso giugno. Il modello, innanzi all’ex Miss Italia, ha rivelato che da circa un anno sta provando ad avere un figlio con la compagna di vita. Al momento, però, ogni tentativo è stato vano e senza risultato.

“Ci stiamo provando da un anno”, ha spiegato Belli a Manila. L’attore è parso visibilmente provato e amareggiato nel parlare del tema. La Nazzaro ha raccolto il suo sfogo, provando a instillare in lui della speranza citando il caso di Carmen Russo, altra inquilina della Casa, e del marito Enzo Paolo Turchi, i quali, prima di avere un frutto d’amore, hanno faticato non poco. “L’hai vista la storia di Carmen Russo? Sono tante le storie così e la maggior parte di loro finiscono sempre bene”, ha rassicurato Manila che ha aggiunto una dose di positività appellandosi al Signore: “Il Signore te lo darà. Ce lo darà a entrambi. Ne sono certissima di questa cosa!”.

La compagna di Lorenzo Amoruso, con il quale ha preso parte a Temptation Island Vip, ha quindi raccontato di un altro caso simile che ha avuto il lieto fine. “Secondo me bisogna avere degli incastri anche dal punto di vista di vita”, ha concluso Belli.

Grande Fratello Vip, ultime news: Aldo Montano lascia la Casa temporaneamente

Nella mattinata di giovedì 23 settembre 2021, Aldo Montano ha lasciato la dimora di Cinecittà. A renderlo noto con un comunicato è stato lo stesso GF Vip che ha spiegato che lo schermitore ha dovuto assentarsi per importanti impegni istituzionali presi precedentemente al suo ingresso nello show di Canale Cinque. Lo sportivo oggi sarà infatti accolto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che omaggerà tutti gli atleti medagliati delle Olimpiadi di Tokyo 2021, tra cui figura appunto anche Montano.

Nel comunicato diffuso dal Grande Fratello Vip è stato sottolineato che il concorrente rientrerà in gioco solo dopo aver scontato il periodo di quarantena, necessario per scongiurare qualsiasi pericolo relativo alla eventuale diffusione del Covid nella Casa più spiata d’Italia. Resta da capire con precisione per quanto tempo Aldo non potrà mettere piede nell’abitazione in cui si svolge la trasmissione.