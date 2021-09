Grande Fratello Vip, Montano ha lasciato la Casa: perché, dubbi sul rientro

Aldo Montano ha lasciato temporaneamente la Casa del Grande Fratello Vip 6, come da programma. La sua uscita infatti non è stata un fulmine a ciel sereno in quanto già accordata dalla produzione del reality show in onda su Canale 5 ancor prima dell’inizio del programma. Lo schermitore, come annunciato dai canali social della trasmissione Mediaset, ha abbandonato la dimora di Cinecittà durante la mattinata di giovedì 23 settembre per via di importanti impegni istituzionali presi precedentemente.

Lo sportivo, prima di rientrare in gioco, ha sempre reso noto il GF Vip, dovrà scontare un periodo di quarantena per scongiurare qualsiasi eventuale effetto causato dalla pandemia di Covid-19. Restano dei dubbi su quanti giorni effettivamente Montano dovrà assentarsi dal reality show. Ma perché Aldo ha lasciato la Casa più spiata d’Italia? Quali sono gli importanti impegni istituzionali a cui dovrà presenziare?

Trattasi dell’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che riceverà nelle prossime ore al Quirinale i medagliati delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Alla manifestazione in terra nipponica lo schermitore ha conquistato la quinta medaglia olimpica in carriera, l’argento nella gara a squadre. Un trionfo che si è aggiunto ad altre vittorie leggendarie: prima aveva vinto l’oro individuale e l’argento a squadre ad Atene 2004, poi due bronzi a Pechino 2008 e a Londra 2012, sempre nella prova a squadre.

Montano, assieme agli altri campioni olimpici, sarà ricevuto dal Capo dello Stato – che ha invitato la delegazione del Coni con gli atleti medagliati delle Olimpiadi – il 23 settembre alle ore 18 al Quirinale. Presente all’evento anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Grande Fratello Vip, Montano attaccato dall’ex Antonella Mosetti

Nel corso dell’ultima diretta in prime time del reality, Montano ha subito un attacco esterno dall’ex fidanzata Antonella Mosetti che gli ha lanciato una fastidiosa punzecchiatura. In particolare, la stilettata della showgirl è giunta dopo che Aldo ha avuto un incontro con la sorella che lo ha definito una persona meravigliosa e amorevole. La Mosetti non si è trovata del tutto d’accordo, scrivendo sui suoi profili social un messaggio ‘acido’: “Solo io so davvero chi sei”. La love story tra lo schermitore e Antonella è durata sette anni.