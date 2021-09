Mosetti attacca l’ex Montano durante la diretta del GF Vip: la teoria bizzarra

Al Grande Fratello Vip è già tempo di sorprese. Aldo Montano, nel corso della terza puntata del reality show, ha visto la sorella Alessandra, con la quale ha un rapporto molto profondo. La donna ha riservato al campione azzurro parole al miele, definendolo un fratello “meraviglioso, protettivo, premuroso e pieno d’amore”. Non solo: la congiunta ha riferito che fino ad ora l’atteggiamento di Aldo all’interno della Casa più spiata d’Italia è stato apprezzatissimo da tutti, anche da mamma e papà. Lo schermitore ha anche ricevuto il saluto della moglie. Questo è ciò che si è visto in tv, in diretta. Ciò che non si è visto sul piccolo schermo è invece stato l’intervento di cui si è resa protagonista Antonella Mosetti, ex storica di Montano.

La showgirl, sintonizzata su Canale Cinque, dopo aver sentito le parole della sorella di Aldo, è balzata su Instagram, postando una Stories velenosa: “Solo io so davvero chi sei… Una persona meravigliosa ‘ora’! Anche merito mio”. Queste le esternazioni della Mosetti che evidentemente hanno voluto sottendere che all’epoca della love story con lei vissuta Montano non era poi tanto “meraviglioso”.

Quel “merito anche mio”, poi, è parso alquanto fuori luogo, una teoria bizzarra. Sarebbe bello chiedere allo sportivo che ne pensa, ma è difficile che la produzione del GF Vip lo tirerà in mezzo a una querelle con l’ex Mosetti. A proposito di quest’ultima: in una recente intervista lo schermitore non ha avuto parole tenerissime nei suoi confronti.

Nonostante l’atleta abbia vissuto sette anni d’amore con Antonella, ha raccontato che in quella relazione “non ha costruito qualcosa di importante” perché “non si formava l’idea della famiglia. E quando cominci a perdere i pezzi, tutto si sgretola”.

Antonella Mosetti e il vizietto di intentarsi i meriti altrui

Pochi giorni fa, la showgirl romana, sui social, ha sostenuto che Giulia De Lellis – ex corteggiatrice di Uomini e donne e oggi tra le influencer più note e quotate d’Italia – è diventata famosa grazie a lei (le due donne hanno avuto delle frizioni in passato). La dichiarazione è stata bersaglio in rete di molta ironia e di tanto sarcasmo da parte di centinaia e centinaia di utenti, che hanno irriso la Mosetti. Con ogni probabilità la vicenda si ripeterà per le esternazioni rilasciate da Antonella sull’ex Aldo Montano.