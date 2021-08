Antonella Mosetti: “Ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis, poraccia”

Sono lontani i tempi in cui si sono scontrate al Grande Fratello Vip, ma pare che la showgirl non abbia ancora dimenticato

Antonella Mosetti e Giulia De Lellis si sono conosciute durante il Grande Fratello Vip, quando nella prima edizione la Mosetti era concorrente insieme ad Andrea Damante. Sono passati anni, ma a quanto pare Antonella non ha ancora digerito quanto successo all’epoca. Nella Casa c’era anche Asia Nuccetelli, la figlia della Mosetti, che si era avvicinata al Dama e in qualche modo al pubblico era sembrato ci provasse un po’. Andrea era stato chiaro: per lui era solo amicizia. Asia invece per molti sembrava una fan che all’improvviso si ritrova nella stessa casa del personaggio tv per cui si era presa una cotta.

Giulia De Lellis non era poi molto infastidita da questo rapporto, si fidava del suo Andrea, ma alcuni atteggiamenti di Asia a un certo punto avevano provocato una reazione. L’influencer era entrata nella Casa per fare una sorpresa al Dama durante un freeze e la scena è rimasta nella storia del programma. Quando ha finito di parlare col fidanzato, Ilary Blasi aveva chiesto a Giulia se avesse qualcosa da dire anche ad Asia, che per tutto il tempo era rimasta lì accanto ad Andrea in lacrime tra le braccia della sua Giulietta.

La De Lellis rispose di non aver nulla da dire perché era sufficiente quello che tutta Italia diceva e pensava di Asia, anche perché lei si fidava del suo fidanzato. Poi se ne uscì con una delle sue frasi più celebri: “Se solamente potessi ridargli la sua maglietta e poi andare a giocare un po’ più in là”. A queste parole, Antonella Mosetti intervenne e non rispettò più il freeze, si accese la discussione fra le due e anche Andrea, intervenuto per difendere Giulia, non che lei ne avesse bisogno. La Blasi fermò lo scontro, invitando Giulia a lasciare la Casa perché c’era un freeze in corso.

A distanza di anni, durante una diretta con i fan qualcuno ha scritto ad Antonella Mosetti che la gente si ricorda di lei solo per questo scontro con Giulia De Lellis. La risposta della showgirl non si è fatta attendere:

“Veramente io ho fatto diventare famosa Giulia De Lellis. Grazie a me ha fatto il GF l’anno dopo. Poi è una ragazzina piccola poraccia, cioè va bene così”

Nei commenti molti hanno difeso Giulia, scrivendo che in realtà è una ragazza che è riuscita a farsi da sola e non deve di certo dire grazie ad Antonella Mosetti. Quest’ultima, non contenta, ha sbottato di nuovo:

“Sì un sacco vorrei essere lei, non vedo l’ora, morirei. Manco la vedo, mi arriva qua, ad altezza f..a”

Giulia De Lellis risponderà a queste provocazioni di Antonella Mosetti? Molto probabilmente no, ma mai dire mai.