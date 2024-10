De Martino ‘stallone’, Seredova zen, ira di Fedez: chicche di gossip

L’1 ottobre Milly Carlucci ha compiuto 70 anni. Davanti alle telecamere è sempre ‘perfetta’ e misurata, ma è così anche nella vita privata e quando la lucina rossa dei set tv si spegne? Pare proprio di sì. Mariottto e Fabio Canino hanno persino raccontato che quando non è in onda Milly è pure migliore.

Ci risiamo, pare che Belen Rodriguez stia tornando single. O forse lo è già tornata. Chi Magazine ha spifferato che con l’ingegnere Angelo Galvano si è creato un certo distacco e che lui starebbe tentando di riavvicinarsi. Ce la farà?

Tommaso Zorzi le ha cantate all’ex amica Aurora Ramazzotti. Su Instagram gli hanno chiesto perché non abbia risposto alle recenti frecciatine dell’influencer. Ha replicato spiegando che lui non è abituato a sputare veleno pubblicamente in merito a rapporti avuti con persone da lui ritenute importanti. “Non posso dire lo stesso delle controparti”, ha chiosato Zorzi. Amen!

Ilaria Clemente è davvero incinta. La concorrente del GF, che naturalmente ha abbandonato il reality dopo la conferma di aspettare un bebè, ha spiegato che non si aspettava di essere in dolce attesa, ma che è comunque molto contenta. Il neo papà è Daniele, ragazzo di 27 anni romano che non ne vuole sapere dei riflettori. Non ha manco i social.

Eleonora Giorgi continua la sua personale lotta contro il cancro al pancreas. Di recente ha riferito che si è affidata a una clinica specializzata americana. Ha inviato alcune sue cellule negli Usa per tentare una cura sperimentale. Speranze che la terapia la guarisca? “Il 14%”, ha confessato l’attrice e regista.

Rocco Siffredi ha spiegato di non aver mai conosciuto personalmente Stefano De Martino, ma che, secondo la sua sensazione, il conduttore campano è uno ‘stallone’ “super performante”. E se lo dice Rocco…

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon sono moglie e marito. Lui, in uno slancio di tenerezza, ha detto alla compagna che grazie a lei ha conosciuto “l’amore vero”. Alena Seredova ha preferito non commentare in alcun modo, assumendo un atteggiamento zen. Che signorilità e che self control.

Staffelli ha fatto incavolare Fedez chiedendogli dei suoi rapporti con gli ultrà arrestati (uno era il suo bodyguards). “Ti querelo”, la secca replica del cantante che ora non ride più alla consegna dei Tapiri.

Federica Nargi ha raccontato che la sua figlia più piccola, Beatrice, dopo averla vista a Ballando con le Stelle nella prima puntata, è scoppiata a piangere credendo che mamma sia stata trattata male da Mariotto e dal suo maestro Luca Favilla. So bambini, cresceranno…

Che cosa fa tutte le mattine Maria De Filippi? Si sveglia all’alba e prima di essere tempestata da chiamate e impegni professionali, va in un maneggio romano e monta in sella al suo fidato cavallo, Overseas.