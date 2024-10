Ilaria Clemente: “Figlio non in programma”. Daniele: “Vuoi tenerlo?”

Ilaria Clemente è incinta. Dopo che per giorni si sono rincorsi rumors sulla sua gravidanza, è stata la stessa 31enne romana a confermarla durante la diretta in prime time di giovedì 3 ottobre del Grande Fratello. La giovane, intervistata poi da Chi Magazine, ha rivelato tutti i dettagli su come ha scoperto di essere in dolce attesa nella Casa più spiata d’Italia. Qualche dubbio le era venuto la scorsa settimana in quanto si è accorta di avere un ritardo importante. Poi c’è stato il test di gravidanza, l’esito positivo e quindi la sicurezza di aspettare un bebè, l’uscita dal programma e infine l’annuncio.

Innanzitutto Ila, come la chiamano tutti, al settimanale di cronaca rosa ha fatto sapere di stare bene e di essere molto serena. Spazio poi a quando ha avuto la certezza della gravidanza, ossia lo scorso martedì: “Quella mattina mi stavo lavando i denti nella casa e sento la voce ‘Ila in confessionale’ a quel punto ero ancora in pigiama e dal confessionale vedo che sbucano la dottoressa e la psicologa, un po’ intimorite e imbarazzate, mi fanno un leggero cenno di “sì” con la testa. A quel punto capisco che il test di gravidanza era positivo“.

Clemente ha proseguito spiegando che non appena ha avuto la lieta notizia è scoppiata a piangere di gioia. Poi ha fatto una richiesta al Grande Fratello: poter contattare subito la sua migliore amica Lucilla, a cui è legatissima. Il desiderio è subito stato esaudito dal GF: “La chiamo ed esordisco con ‘Amore, sono incinta’, lei inizia a piangere. Poi le dico ‘Adesso chiamo Daniele’ (il suo compagno e futuro papà, ndr) ma mi tolgono il telefono, perché non era il mio, e così lo chiama lei. Quindi a dir il vero la notizia gliel’ha data lei! Appena torno a casa mi trovo davanti Lucilla e Daniele. Quindi sono stati loro le prime persone che ho visto”.

Ilaria Clemente: “Daniele mi ha chiesto se volessi tenere o meno il bimbo”

Ilaria ha rivelato che né lei né Daniele si aspettavamo la gravidanza. “Non era in programma un bambino in questo momento, è stato quasi un miracolo”, ha confidato la 31enne, che ha voluto precisare che il suo ragazzo, nonostante abbia 27 anni, “è molto uomo”, vale a dire che lo considera responsabile e non un giovanotto sprovveduto. Inoltre Daniele, vista la delicatezza della vicenda, ha messo in condizioni la fidanzata di decidere serenamente sul da farsi: “Era felice, poi abbiamo parlato e mi ha detto di scegliere se tenerlo o meno, ma che a prescindere il nostro rapporto non sarebbe cambiato. Ma ha aggiunto che lui sarebbe stato felice di tenerlo ed era pronto a diventare papà”.

Un uomo da sposare insomma. La Clemente si è poi sbottonata sul compagno, dedicandogli frasi di profonda stima e intenso affetto. Ha spiegato che nessuno l’ha amata e la ama come lui. Curioso anche il fatto che il giovane non abbia alcun profilo social. Così la 31enne romana: “Incuriosisce perché non ha social! Lui è introvabile e questa cosa lo ha salvato. Si chiama Daniele, ha 27 anni, è cresciuto a Roma nel quartiere di Centocelle, e lavora in un’agenzia che fa contratti assicurativi. Ha una vita normalissima e non ama i riflettori!”.

Un vero e proprio colpo di fulmine se si considera che Ila e Daniele si conoscono da pochissimo. La scintilla è scattata solamente lo scorso luglio, mentre entrambi erano al mare in uno stabilimento a Fiumicino. “Dal giorno in cui l’ho conosciuto non ci siamo più lasciati, ci siamo visti e siamo stati sempre insieme, anche con i miei amici”, ha riferito Clemente.

Fin da subito sia lui sia lei sono stati molto sinceri nel raccontarsi. Naturalmente Ilaria lo ha avvisato che sarebbe entrata nella Casa del Grande Fratello. Lui l’ha esortata a divertirsi: “Mi ha detto che mi aspettava fuori e che quando tornavo saremmo andati a convivere”. Insomma, un’idea di costruire una famiglia c’era a livello embrionale, ma non certo nel giro di poche settimane. E invece ecco la dolce attesa. Se sarà un maschietto c’è anche già un’idea sul nome, potrebbe chiamarsi Francesco. Motivo? Daniele è un tifoso romanista ‘doc’ e non disdegnerebbe di chiamate il bebè come il suo idolo Totti.

Grande Fratello, Ilaria Clemente: “Non sopportavo Enzo Paolo Turchi”

Spazio poi alle amicizie lasciate nella Casa. “Jessica e Maria Vittoria. Abbiamo distrutto un trio, ieri con Jessica ci siamo guardate negli occhi e ci siamo dette insieme ‘Ti aspetto fuori’. Le ho promesso che appena esce, il più tardi possibile, la porto al mare”, ha raccontato Clemente.

Qualcuno che non sopportava? “Non mi piaceva il modo in cui Enzo Paolo Turchi si rivolgeva a me. Vedevo che non mi considerava e non capivo il perché. Non mi guardava negli occhi, quando parlava di me non mi chiamava per nome… c’era proprio un’aria di distacco nei miei confronti. E non avendogli fatto niente non capivo il motivo, anzi la sera prima che uscissi gli ho portato la camomilla a letto, più carina di così verso di lui non potevo essere, ma nonostante questo lui nei miei confronti aveva un astio inspiegabile e che tuttora non capisco!”.