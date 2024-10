Staffelli inchioda Fedez con “gli audio privati”: l’altro volto del rapper

Stop al clima goliardico, Fedez non ride più con Valerio Staffelli. Il rapper si è adirato parecchio con lo storico inviato di Striscia la Notizia nel corso della consegna del suo 14esimo Tapiro d’Oro andata in onda martedì 1 ottobre. Addirittura il cantante ha minacciato di querelare il giornalista, reo, a suo dire, di averlo accostato a dei criminali. Come è finita? Nella puntata di mercoledì 2 ottobre del Tg Satirico di Antonio Ricci, Staffelli ha aggiornato sulla situazione, rivelando che l’ex marito di Chiara Ferragni, dopo il loro ultimo incontro, gli ha ribadito anche privatamente che ha intenzione di andare per vie legali.

Fedez, braccato da Staffelli, ha provato a tagliare corto quando il giornalista gli ha domandato dei suoi legami con gli ultrà milanisti arrestati nei giorni scorsi. Ha però detto che si sarebbe fatto sentire. Ma l’inviato di Striscia non ha più ricevuto alcun messaggio e alcuna chiamata dall’artista di Rozzano. Così lui stesso ha provato a contattarlo. Cosa gli è stato risposto? Staffelli ha spiegato che Fedez gli ha spedito due vocali con il medesimo contenuto.

“Fedez – ha raccontato Staffelli in un video inedito trasmesso da Striscia la Notizia – non si è fatto vivo. L’ho cercato io oggi. Mi ha mandato due vocali nei quali era molto adirato per il servizio di ieri. Ha anche detto che mi porterà in tribunale”. “È molto arrabbiato perché gli ho chiesto dei suoi guardaspalle arrestati, coinvolti anche nella rissa con Iovino nata da una lite in discoteca con Fedez”, ha aggiunto l’inviato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Striscia la notizia (@striscialanotizia)

Insomma, il rapper è su tutte le furie. E pensare che solitamente ride e scherza quando riceve i tapiri. Curioso notare che finché si tratta di scandalucci, il “patatone” Federico (auto cit. di Fedez) mostra di stare al gioco, quando invece gli si chiede di fatti piuttosto gravi (non ha mai spiaccicato una parola sul caso Iovino ad esempio) si infuria minacciando denunce e azioni legali. Strano modo di fare. Luis Sal direbbe: “Dillo alla mamma, dillo all’avvocato”.

Le provocazioni di Staffelli e le risposte di Fedez

Ma che cosa ha innescato la rabbia del cantante? Le seguenti provocazioni di Staffelli, nel corso della consegna dell’ultimo Tapiro d’Oro destinato al rapper: “Abbiamo visto che hanno arrestato il tuo guardaspalle factotum, adesso come andrai a fare le risse senza di lui?”. “Lo hai detto davvero? Mi sa che per questo paghi con una bella querela. Cosa stai dicendo? Non sono indagato di nulla”, ha ribattuto un corrucciato Fedez che poi, sempre incalzato dal giornalista Mediaset, a proposito della volontà di vendere le sue bibite Boem all’interno dello stadio Meazza, ha aggiunto: “C’è qualcosa di illegale? Mi stai contestando un reato? Fammi andare”. Alla faccia del “patatone”!