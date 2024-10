Staffelli a Fedez: “Coppia aperta tu e Ferragni?” Reazione (brutta)

Valerio Staffelli colpisce ancora, bersaglio di nuovo Fedez. Lo storico inviato di Striscia la Notizia, nelle scorse ore, è riuscito a intercettare il rapper per la seconda volta in pochi giorni, consegnandogli un altro Tapiro d’Oro (fino ad ora il cantante ne ha collezionati 14). Il giornalista ha chiesto con il suo solito spirito ironico/sarcastico un commento sulla vicenda dell’inchiesta sulle curve di Milan e Inter. In particolare ha domandato all’artista un’opinione su due ultrà rossoneri finiti in manette e a lui molto vicini: Christian Rosiello e Islam Hagag (alias Alex Cologno). Tali personaggi sono stati arruolati da Fedez che li ha promossi a sue guardie del corpo. Staffelli ha anche chiesto al cantante di Rozzano un parere su quanto esternato di recente da Taylor Mega. L’influencer friulana ha ammesso di aver avuto dei rapporti con lui, aggiungendo che in certi casi non si può parlare di tradimenti e corna in quanto si è innanzi a una “coppia aperta”. Naturalmente tali esternazioni hanno fatto spinto a ipotizzare che i “Ferragnez” fossero appunto una “coppia aperta“.

“Adesso ti becchi anche una bella querela. Io non sono indagato di nulla”, ha tuonato Fedez nel momento in cui Staffelli ha tentato di tirargli fuori un commento sulla vicenda degli ultrà arrestati a lui vicini. L’inviato di Striscia ha poi chiesto un parere sulla faccenda della “coppia aperta”, in riferimento alle parole di Taylor Mega. “Ci sentiamo dopo”, ha tagliato corto il rapper, dandosi alla fuga. Non una bella figura. Fedez è uno di quei personaggi che quando la comunicazione la gestisce lui stesso e ha tutto sotto controllo è un “patatone” (parole sue, ndr). Ride, scherza e fa battute. Quando invece i temi diventano spinosi e gli danno fastidio si rifiuta di parlare e minaccia denunce e querele. Non proprio un cuore di leone.

Fedez ha perso la lingua

D’altra parte, che non fosse in vena di dichiarazioni, lo si è compreso nelle ultime ore, da quando cioè è scoppiato il caso relativo agli arresti di diverse figure del tifo organizzato di Inter e Milan, alcune delle quali sono a lui molto vicine, essendo i suoi bodyguard. Ma come? L’ex marito di Chiara Ferragni, che un giorno sì e l’altro pure commenta qualsivoglia polemica che lo coinvolge sui social, quando c’è una vicenda assai spigolosa su cui è difficile difendersi, non dice nulla? Ha perso la lingua? Pare di sì.