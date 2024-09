Taylor Mega, scoop su Fedez e Ferragni: “Una coppia aperta”

Nuovi risvolti nella storia tra Chiara Ferragni e Fedez. Questa sera, difatti, andrà in onda l’intervista a Le Iene a Taylor Mega, protagonista coinvolta nella vicenda. Si è difatti recentemente parlato di un presunto tradimento di Fedez proprio con la modella ed influncer. Ai microfoni de Le Iene, stando alle anticipazioni uscite sul web, Taylor avrebbe parlato proprio di questo, rivelando anche uno scoop riguardo i Ferragnez. Scopriamo meglio di cosa si tratta.

Ancora una nuova protagonista nella storia tra Chiara Ferragni e Fedez: Taylor Mega. L’influencer e modella è stata recentemente citata anche nel dissing tra il rapper ed il collega Tony Effe. Intervistata da Michele Caporosso, in arte Wad, de Le Iene, Taylor ha raccontato qualcosa in più in merito al suo rapporto con Fedez, con il quale le è stato attribuito un flirt poi confermato dalla stessa. Stando a quanto detto, difatti, Federico Leonardo Lucia avrebbe tradito Ferragni con Mega. Proprio in merito al tradimento l’influencer e modella ha voluto fare chiarezza.

Le parole di Taylor Mega su Fedez e Chiara Ferragni

Stando alle anticipazioni uscite sul web e riportate da Fanpage di quello che sentiremo nell’intervista che andrà in onda questa sera su Italia 1, Taylor avrebbe affermato che non c’è stato alcun tradimento da parte di Fedez con lei in quanto lui e Chiara erano in realtà una coppia aperta. Ha quindi confermato di non essere stata lei il motivo della crisi tra lui e l’ex moglie. Ha poi specificato che il rapporto tra lei ed il rapper era più qualcosa di fisico e passionale.

Di seguito riportiamo le sue parole a Le Iene:

Allora, non puoi tradire se stai parlando di una coppia aperta. È dove hai delle concessioni in più, dove non c’è quell’esclusività che c’è nella coppia che tutti conosciamo. Questo è quello che ti sto dicendo io, poi non è che io mi metto ad indagare. Sono usciti anche altri gossip eh, non è che sono uscita solo io.

E ancora:

Ricordati che se due persone sono belle unite è difficile che ne entrino altre all’interno. Io non ero fidanzata, te lo metto per iscritto. Non era dal 2019. È una cosa molto recente.

Nel corso della sua intervista con Wad, Taylor Mega ha anche lanciato una frecciatina nei confronti della sua collega Chiara Ferragni. In particolare, stando sempre alle anticipazioni uscite sul web e riportate anche da Fanpage, Mega avrebbe definito Ferragni incoerente, evidenziando come sui social tenda a mostrarsi come una persona che in realtà non è.

Di seguito le sue parole sull’influencer:

A me non piacciono le persone che non sono coerenti. Tante persone sui social non sono coerenti e non si mostrano per quello che sono.

Come detto l’intervista integrale a Taylor Mega verrà trasmessa nella puntata de Le Iene che andrà in onda questa sera, domenica 29 settembre, su Italia 1.