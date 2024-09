Taylor Mega conferma flirt con Fedez: bomba sulle corna a Chiara

A Striscia La Notizia, continuano ad occuparsi del dissing più chiacchierato degli ultimi anni, ovvero quello tra Fedez e Tony Effe. Com’è noto, recentemente i due hanno avuto un duro scontro a suon di canzoni, dove se ne sono realmente dette di tutti i colori. I due, amici fino a qualche mese fa, si sono improvvisamente allontanati togliendosi anche il segui su Instagram, ma senza rivelare mai i motivi dietro la fine della loro amicizia. Ci ha pensato poi Tony Effe a scoprire tutte le carte attaccando il rapper in una canzone, in cui ha messo in mezzo anche la sua ex moglie, Chiara Ferragni, alludendo ad un flirt tra di loro.

Ovviamente, la risposta di Fedez non è tardata ad arrivare. In un brano intitolato “La difficile infanzia di un benestante”, l’ex giudice di X Factor si è scagliato duramente contro il rapper romano, facendo intervenire anche l’ex di lui, Taylor Mega. L’influence e Tony Effe hanno avuto una relazione piena di tira e molla, finita qualche anno fa. La scorsa estate, poi, si è mormorato di un possibile flirt tra Taylor e Fedez, che avrebbe incrinato ancora di più l’amicizia con Tony. Al che, Taylor Mega ha accettato di partecipare al dissing, insinuando di aver mantenuto l’ex fidanzato ai tempi della loro storia.

Dopodiché, Tony Effe ha risposto con la stessa moneta, inserendo nell’ultimo dissing un vecchio vocale di Chiara Ferragni e dando ad intendere, ancora una volta, che tra di loro ci sia stato qualcosa. La faida è poi finita con un’ultima canzone di Fedez, dove, in realtà, si rinvolge principalmente all’ex moglie, parlando della fine del loro matrimonio. Ebbene, Valerio Staffelli, dopo aver consegnato il Tapiro D’oro a Fedez e a Tony Effe, adesso ha raggiunto anche l’altra protagonista di questa disputa: Taylor Mega.

Raggiunta dall’inviato di Striscia col Tapiro D’oro, Taylor ha confermato di aver avuto una storia con Fedez, senza però dare dettagli temporali. Difatti, quando Staffelli le ha chiesto se fosse successo mentre il cantante era ancora sposato con Chiara Ferragni, l’influencer ha preferito non fare chiarezza lasciare il dubbio su presunte corna. Infine, ha negato di aver frecciato la Ferragni in una storia pubblicata pochi giorni fa che diceva: “Sta cosa che vogliono fare tutte le santarelline ripulite e poi sono le peggiori mi spezza”.

A questo punto, l’unica coinvolta nel dissing a non aver avuto ancora il Tapiro è Chiara Ferragni. Non resta che attendere per vedere se Valerio Staffelli andrà a trovare anche lei e, nel caso, quali saranno le sue dichiarazioni.