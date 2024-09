Striscia, Tapiro a Fedez: “Il dissing con Tony Effe? Sono cog*ione”

Lunedì, 23 settembre, è iniziata la 37esima edizione di Striscia la Notizia. Una stagione ricca di novità, come il debutto di Nino Frassica al fianco di Michelle Hunziker e la presenza, per la prima volta nella storia del programma, di un velino insieme ad una velina. Tuttavia, alcuni elementi iconici non sono di certo cambiati, tra cui i famosi Tapiri D’oro. Con il ritorno di Striscia, Valerio Staffelli ha infatti ripreso subito a consegnarli ai personaggi più noti e polemici dello spettacolo. Dopo Maria Rosaria Boccia, la seconda vittima non poteva che essere Fedez, da mesi al centro del gossip.

Fedez riceve il Tapiro D’Oro per il dissing con Tony Effe

Fedez ha ricevuto l’ennesimo Tapiro d’Oro (il 13esimo per precisione) a causa del recente dissing con l’ex amico Tony Effe. La scorsa settimana, i due rapper si sono scontrati con brani al vetriolo, scambiandosi pesanti insulti e accuse. A dare il via al conflitto è stato Tony, che ha subito tirato in ballo Chiara Ferragni, ex moglie di Fedez, facendo riferimento ai rumors su un presunto flirt tra di loro. La risposta di Fedez non si è fatta attendere, coinvolgendo anche Taylor Mega, ex compagna di Tony.

La disputa è degenerata quando Tony Effe ha risposto a Fedez con un brano intitolato “Chiara“, nel quale ha menzionato i figli del rapper, Leone e Vittoria, ed ha incluso un vocale di Chiara Ferragni, in cui accusa l’ex marito di comprarsi gli streams delle canzoni. A quel punto, Federico ha perso il controllo, attaccando l’influencer sulla beneficenza e pubblicando successivamente un pezzo interamente dedicato all’ex moglie, nel quale ha rivelato anche di aver tentato il suicidio.

La canzone ha ulteriormente deteriorato i rapporti tra l’ex coppia, con la Ferragni che si è esposta pubblicamente contro Fedez, rivelando di aver preso provvedimenti per non essere più coinvolta in queste situazioni. Alla luce di tutto ciò, Valerio Staffelli non ha potuto fare a meno di raggiungere il rapper e consegnargli un Tapiro D’Oro particolare, completo di ricciolini ispirati a quelli di Tony Effe.

“Grazie, questo mi mancava, ce ne ho un sacco di Tapiri speciali io. Posso dire che sono quello con i Tapiri più speciali di tutti?”, è stato il primo commento di Fedez direttamente dalla macchina dopo aver visto Staffelli e il suo ‘regalo’. “Una strategia di marketing pazzesca. Complimenti, il dissing ha fatto balzare il tuo album in cima alle classifiche”, ha detto Staffelli. “Non ho niente da spiegare, ma i ricciolini del Tapiro sono davvero belli”, ha risposto il cantante. Infine, Fedez ha dichiarato di non credere di essere un rapper ‘cattivo’, tanto da precisare a Staffelli: “In realtà sono un patatone. Anzi, un cog*ione”.