Striscia la Notizia, arriva la coppia “velino e velina”: ecco chi sono

Grande novità nella nuova edizione di Striscia la Notizia. Lunedì, 23 settembre, su Canale 5 inizierà la 37esima edizione del TG satirico, con la conduzione di Michelle Hunziker e Nino Frassica. La prima grande novità di quest’anno è infatti l’arrivo di Frassica, che debutterà per la prima volta dietro al bancone di uno dei programmi più noti della televisione italiana. Il comico condurrà lo show per le prime tre settimane della sua messa in onda, per poi lasciare il posto al ‘veterano’ Gerry Scotti, che tornerà al fianco della sua storica collega Michelle.

Ma, il volto di “Che Tempo che Fa” non è l’unica sorpresa di questa stagione. In quest’edizione, infatti, farà il suo ritorno il Velino. Sono passati dieci anni quando, nel 2013, a Striscia la Notizia sono approdati i primi velini nella storia del programma: Elia Fongaro e Pierpaolo Pretelli. A distanza di tanti anni, questa figura torna in una nuova ‘versione’, ovvero al fianco di una donna, formando così la prima coppia ‘eterogenea’ di velini in tutte le 37 edizioni del Tg satirico. Ma, chi sono queste new entry nel cast di Striscia?

La nuova velina si chiama Beatrice Coari, ha 21 anni ed è di Genova. Dopo essersi diplomata al liceo linguistico, ha deciso d’iscriversi alla facoltà di Economia delle Aziende Marittime, della Logistica e dei Trasporti all’Università di Genova. Tuttavia, la sua passione è sempre stata la danza, disciplina che studia dall’età di 4 anni. Nel croso degli anni, Beatrice ha studiato diversi stili: dalla danza classica a quella moderna e contemporanea, fino alla heels dance. I suoi primi passi nel mondo dello spettacolo risalgono allo scorso anno, quando si è aggiudicata il titolo di Miss Miluna Liguria, che le ha fato la possibilità di partecipare alle finali del concorso Miss Italia.

Gianluca Briganti, invece, è il velino che affiancherà Beatrice a partire dal 23 settembre. Gianluca ha 37 anni ed è nato a Viareggio, in Toscana, da mamma cilena e papà napoletano. Da sempre amante della danza, fino ai 19 anni ha praticato solo il calcio. Tuttavia, un anno dopo, scopre finalmente la sua passione per la recitazione e per il ballo, con una particolare inclinazione per lo stile americano modern jazz. In passato, ha partecipato a diversi programmi televisivi, come Zelig Event su Canale 5 e Crozza nel paese delle meraviglie su La7. “Ho girato il mondo con il mio lavoro e adesso approdo a Striscia. Essere un Velino? Sarò una soubrette al maschile”, ha dichiarato Gianluca.

Tra i due nuovi velini, sembrerebbe esserci già una grande sintonia: “Abbiamo una chimica professionale immediata, dobbiamo essere forti insieme. A Striscia tutti si aiutano, è come una grande famiglia”. A questo punto, non resta che attendere lunedì, 23 settembre, per vedere Gianluca e Beatrice all’opera nella nuova edizione di Striscia la Notizia, che dovrà confrontarsi con i colossi Affari Tuoi di Stefano De Martino e Amadeus, in onda sul Nove.