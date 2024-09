Ezio Greggio licenziato da Striscia la Notizia? “Parlo io: la verità”

Una ‘bombetta’ lanciata da Dagospia nelle scorse ore ha fatto un certo rumore a livello televisivo: il noto portale esperto di retroscena di palazzo e del piccolo schermo ha scritto che Ezio Greggio non rientrerebbe più nei progetti di Striscia la Notizia (programma in cui è protagonista da oltre 30 anni) e che nella prossima stagione non tornerà più dietro al celebre bancone del tg satirico di Canale Cinque. Davvero Antonio Ricci ha deciso di privarsi della sua punta di diamante dopo oltre tre decenni? Sulla questione è intervenuto lo stesso Greggio.

Ezio Greggio da chiarezza sul suo futuro a Striscia la Notizia

Nell’ultimo post Instagram, il comico si è immortalato mentre era all’aeroporto di Nizza. Diversi utenti, avendo letto l’indiscrezione del suo presunto addio a Striscia la Notizia, gli hanno chiesto direttamente chiarimenti sul tema. Il comico si è concentrato in particolare su ciò che gli ha domandato un tale Alessio: “Ma è vero che vai via da Mediaset?”. “Sì, me ne vado tra 50 anni”, la secca e ironica replica di Greggio, impreziosita con una faccina che ride a crepapelle. Dunque una lapidaria e simpatica smentita alla voce che lo voleva lontano dal tg satirico. Nel programma dovrebbe tornare al fianco del collega e amico di una vita, Enzo Iacchetti.

Dagospia, nel mettere in circolo l’indiscrezione inerente alla fine del rapporto lavorativo con Striscia, aveva sostenuto che Antonio Ricci stava pensando di rinnovare profondamente la sua creatura televisiva. Da qui la presunta scelta di pensionare Greggio. DavideMaggio.it, altro portale esperto di retroscena del piccolo schermo, aveva smentito ‘Dago’, scrivendo che il comico sarebbe tornato regolarmente al suo posto, cioè dietro al famoso bancone delle veline, nei prossimi mesi. Buona questa versione, poi suffragata dallo stesso Greggio attraverso la risposta sopra riportata e rilasciata su Instagram.

Striscia la Notizia presenterà comunque delle novità per quel che riguarda la conduzione: ad affiancare Michelle Hunziker, per un periodo, nella stagione che inizierà tra pochi giorni, ci sarà Nino Frassica. Un ingaggio che non andrà a togliere spazio a Ezio e a ‘Enzino’: non è ancora arrivato il momento di mandarli in pensione. the show must go on, lo show continua.