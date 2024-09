Striscia la Notizia, “Greggio fuori dopo 30 anni”: motivi, Dago-scoop

Ezio Greggio fuori da Striscia la Notizia. Lo scoop, roboante, lo ha lanciato Dagospia che ha sostenuto che, secondo le informazioni in suo possesso, il comico non tornerà dietro al bancone del celebre Tg Satirico dopo oltre 30 anni di conduzione. La notizia, se confermata, sarebbe piuttosto clamorosa visto che Greggio, assieme ad Enzo Iacchetti, è il volto simbolo della trasmissione ideata da Antonio Ricci. Ma perché secondo ‘Dago’ sarebbe maturata questa decisione? In quanto si sarebbe innanzi a un processo rinnovamento del programma voluto da Ricci, il quale, avrebbe parlato di questa sua voglia di novità direttamente con Pier Silvio Berlusconi nel corso della presentazione dei palinsesti del Biscione avvenuta lo scorso luglio.

Il portale diretto da Roberto D’Agostino ha inoltre affermato che al fianco di Michelle Hunziker subentrerà Nino Frassica (nulla invece è stato scritto circa il futuro di Enzo Iacchetti). Poche ore dopo la pubblicazione dello scoop di Dagospia, il portale DavideMaggio.it, altro organo di informazione specializzato in retroscena del piccolo schermo, ha invece scritto che Greggio dovrebbe tornare al suo posto, assieme all’amico Iacchetti.

Ma che cosa dice il diretto interessato? Greggio nelle scorse ore ha postato su Instagram uno scatto in cui si è immortalato sorridente all’aeroporto di Nizza. Immediatamente tanti utenti si sono precipitati a commentare. Diversi coloro che hanno domandato al conduttore se è vero che quest’anno è fuori dal progetto Striscia la Notizia. Per il momento il comico ha preferito restare in silenzio, senza confermare né smentire alcunché.

L’ultima edizione di Striscia la notizia è stata la meno vista di sempre

Laddove fosse confermato il suo addio a Striscia, si sarebbe innanzi a una svolta epocale per il programma che negli ultimi anni ha sì ottenuto buoni ascolti, ma in un trend continuamente in calo. Basti pensare che l’edizione del tg satirico 2023/2024 è stata la meno vista di sempre con, in media, 3.245.000 spettatori innanzi al teleschermo e il 15,63% di share. Come poc’anzi detto, non numeri da flop, ma di certo nemmeno dati vicini agli antichi fasti. Innanzi a tale situazione sarebbe nata l’esigenza di Antonio Ricci di dare una svolta innovativa.