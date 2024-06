Striscia sbugiarda Bonolis: “Ricci spiacevole? Paolo lo attaccò in tv”

L’ufficio stampa di Striscia La Notizia ha contattato GossipeTv per replicare alle accuse di Paolo Bonolis. Facciamo un passo indietro!

Nella giornata di venerdì 31 maggio ha fatto molto discutere l’intervista che il conduttore di Ciao Darwin ha rilasciato a La Repubblica: Bonolis si è scagliato contro Antonio Ricci accusandolo di qualcosa di spiacevole che lo avrebbe spinto, ai tempi, a lasciare Striscia per andare ad Affari Tuoi. Peccato che le cose, sostiene il tg satirico. siano andate diversamente! Il Gabibbo è sempre pronto a smascherare le bugie dei volti della televisione e neanche stavolta poteva tirarsi indietro.

La versione di Striscia smaschera le bugie di Bonolis

Secondo i redattori di Striscia, il ‘fatto spiacevole’ citato da Bonolis riguarda in realtà lo smascheramento di una delle tante maghe apparse in televisione. Striscia La Notizia da sempre mette in guardia gli italiani dal ciarlatano di turno e scese in campo anche in un’occasione che coinvolgeva Paolo Bonolis. Nel novembre 2003, a Domenica In, Bonolis introdusse al pubblico una medium, non mettendo mai in dubbio la sua capacità di mettersi in contatto con i defunti. Visto l’interesse di Striscia per l’argomento, molti telespettatori inviarono segnalazioni e chiesero al tg di intervenire. Sottolinearono poi l’incoerenza di Paolo, da ex conduttore di Striscia, si era sempre scagliato contro i sedicenti santoni.

Per fare luce sulla questione, Antonio Ricci incaricò uno dei suoi inviati storici, Max Laudadio, di smascherare la truffatrice ospite di Domenica In. Laudadio si avvalse dell’aiuto di una coppia di coniugi per fargli da complici: il marito chiese alla medium acclamata da Bonolis di poter comunicare con la moglie defunta. Peccato che la signora era viva e vegeta, e aspettava a pochi metri insieme a Laudadio! La truffa venne così a galla, perché la maga finse di comunicare con l’ipotetica moglie defunta.

Tuttavia, nonostante la truffa palese, la Rai non chiese scusa e non prese provvedimenti, anzi. Paolo Bonolis fu libero di attaccare personalmente Antonio Ricci dagli studi di Domenica In, sforando nel TG1 delle 20. Non è tutto: nell’intervista, il conduttore ha dichiarato che, per colpa di questo sgradevole episodio, decise di prendere in mano Affari Tuoi come una sorta di ripicca. Ecco la smentita: il fattaccio della maga avvenne quando Bonolis conduceva già da tempo Affari Tuoi, pertanto Striscia non c’entrava un bel niente!

L’episodio sulla truffatrice di Domenica In compare anche nella biografia di Antonio Ricci, dal titolo Me Tapiro, pubblicata nel 2017.