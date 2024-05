Bonolis: “Ho 3 amici in tv, ecco i nomi”. E le rivelazioni su Bruganelli

Paolo Bonolis a ruota libera. Intervistato dal quotidiano La Repubblica, il conduttore romano ha affrontato una moltitudine di temi, sia professionali sia privati. Tra le altre cose è tornato a parlare della fine del matrimonio con Sonia Bruganelli (oggi l’imprenditrice sta con il ballerino Angelo Madonia). Quando si lasciarono fece rumore il modo in cui lo comunicarono: si prestarono a fare una copertina su Vanity Fair. Un annuncio di un fallimento (una separazione inevitabilmente lo è) in pompa magna si è visto raramente. A colpire è che Bonolis, persona tra le più riservate e discrete del mondo dello spettacolo, si sia prestato a una simile cosa. Infatti a tantissimi è balenata la seguente e semplice domanda: perché? Ora a rispondere è il diretto interessato.

Quando gli è stato domandato se sia stato incoerente con il suo modo di essere a comunicare la separazione tramite una copertina su un magazine, il timoniere di Cia Darwin ha risposto: “L’abbiamo fatto per i figli, ai quali avevamo già parlato privatamente. Abbiamo scelto una strada ufficiale per evitare che fossero investiti dal gossip“. Il discorso non regge: tutti i famosi che hanno figli e si separano devono quindi tutelarli facendo servizi su giornali di costume? Bah… Sarebbe bastata una nota sobria di dieci righe, come ad esempio hanno fatto Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. Resta comunque misterioso il motivo che ha spinto una persona ultra riservata come Bonolis a prendere una simile decisione.

Bonolis e i suoi tre amici veri nel mondo della tv

Detto ciò, con il quotidiano La Repubblica, il conduttore ha anche naturalmente parlato di tv. Il suo nome era tra i più caldi per raccogliere l’eredità di Sanremo lasciata da Amadeus. Alla fine l’ha però spuntata Carlo Conti. C’è lo stesso la possibilità di rivederlo sull’Ariston un giorno? “Sì, può darsi che lo rifarò. A modo mio, come quelli che ho già fatto. Nel 2005 penso di aver dato un contributo importante al cambiamento del Festival”. Poi parole di profonda stima per il collega Conti, considerato da Bonolis, assieme ad Antonella Clerici e Luca Laurenti, uno dei pochi amici che ha all’interno dell’universo del piccolo schermo:

“Sono felice per lui che è uno dei pochi amici che ho nel mondo dello spettacolo insieme a Antonella Clerici e mio fratello Luca Laurenti. Mi è piaciuta tantissimo la risposta che Carlo ha dato a un giornalista che gli chiedeva se temesse di non fare il 74% di share: non lo farò perché non chiuderò mai alle tre di notte”.

Come già fatto in passato, ha ribadito che tra i conduttori della nuova generazione gli piace Stefano De Martino perché “funziona”. Spazio poi alla litigata con Antonio Ricci: “Mi fece qualcosa di spiacevole, e glielo dissi in diretta a Domenica in. Accettai di fare i pacchi, andando contro Striscia, anche per questo”.