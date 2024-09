Fedez, Lucarelli spoilera nuovo brano: suicidio e attacchi a Ferragni

Il dissing tra Fedez e Tony Effe ha preso una svolta inaspettata. Quella che inizialmente sembrava la classica faida tra rapper, scatenata dal brano di Tony contro Federico e Niky Savage, si è trasformata in una confessione di gran parte dei segreti dei “Ferragnez“. Tutto è partito da Tony Effe, che ha intitolato il titolo del suo secondo dissing proprio “Chiara”, inserendo un vocale inviatogli dalla Ferragni in cui rivelava che Fedez si comprerebbe gli stream delle sue canzoni. A quanto pare, però, l’imprenditrice digitale non aveva dato il consenso. Difatti, si è subito dissociata, chiedendo di lasciare in pace lei e i suoi figli, menzionati nel brano di Tony Effe.

Tuttavia, questa richiesta non ha fatto che infastidire ulteriormente Fedez, che poche ore fa ha anticipato l’ennesima risposta, con un dissing intitolato “Allucinazione collettiva“. Dai pochi secondi anticipati dal rapper, la canzone sembra diretta maggiormente all’ex moglie, più che a Tony Effe. Nell’estratto, l’ex giudice di X Factor parla dello scandalo del Pandoro Balocco, lanciando delle stoccate molto pesanti alla madre dei suoi figli.

Tra le frasi più incisive troviamo: “Lei grida indignata ‘abbi rispetto per i figli’, poi manda gli audio ai rapper scarsi che li insultano nei dissing. ‘Mio marito è una m*rda’ è stata la tua exit strategy”. E ancora: “Ti hanno mai spiegato la differenza tra un tumore e uno st*onzo che è accusato di essere un truffatore? Mi dispiace che Chiara ti abbia dato confidenza, almeno con te possiamo dire che ha fatto beneficenza”.

La canzone completa sarebbe dovuta uscire questa sera, a mezzanotte. Tuttavia, poco fa, Selvaggia Lucarelli ha svelato nella sua newsletter altre parti del testo in anteprima. Nel nuovo dissing, Fedez ha fatto rivelazioni inaspettate e molto forti. Il rapper menziona un tentato suicidio e si rivolge direttamente all’ex moglie, parlando degli alimenti che le deve versare e scagliandosi duramente contro i suoi amici, ammettendo persino di odiarli. Ecco il testo del brano trapelato dalla Lucarelli:

Dì al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio, che chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidio. Ho preso le gocce e non pezzi di vetro perché sapevo che non volevi che si sporcasse il tappeto, che ca*** di spreco… Valori e ideali, perle ai maiali, i ca**i messi in piazza Affari. La nostra è una gara a chi corre ai ripari finché magistrato non ci separi. Hai visto i tuoi amici, sono yes-man, saranno felici senza di me… Sono parassiti, niente di che, io odiavo loro ma amavo te.

E ancora:

Papà ha una casa nuova ma per farvi dormire da me mi ha chiesto dei soldi perché il patriarcato è il male del mondo, sì, quello dei sogni. Con te ho vissuto cose che non rivivrò mai più. Sbagli che pensi che non ho mai amato, per te avrei ucciso ma tu mi hai fermato. Buchi allo stomaco mi son fatto per tutto lo schifo che ho accumulato. La gente festeggia sulla tua carcassa, mi chiedo alla fine che cosa hanno vinto. Tu sei la distrazione di massa più bella che abbia mai visto.

Dunque, delle parole molto rivelatorie, dove Fedez confessa dettagli inediti su ciò che ha vissuto negli ultimi mesi. A quanto pare, anche la Ferragni aveva ricevuto il brano in anteprima. Difatti, ancor prima che Selvaggia Lucarelli pubblicasse il testo, l’influencer si era già sfogata nelle sue storie Instagram, accusando l’ex marito di usarla per vittimizzarsi e dichiarando di voler prendere provvedimenti seri per non essere più coinvolta:

Questa sera non uscirà l’ennesimo dissing che ha intrattenuto molto, ma una finta canzone romantica, priva di sincerità. Un palese tentativo di sfruttare il momento, un atto violento, considerando che sono stati dieci mesi molto difficili. Sto cercando di andare avanti nonostante tutto e chiedo solo di essere lasciata fuori da questi giochi. In molte occasioni ho scelto di restare in silenzio, forse troppe, per proteggere chi mi sta a cuore e tutelare la mia famiglia. Ma ora sono stanca. Stanca di subire attacchi gratuiti, pettegolezzi infondati e dicerie velenose. Credo sia giunto il momento di mettere un punto a tutto questo e di poter vivere serenamente, senza essere trascinata in situazioni che non mi appartengono né oggi, né mai più.

Sarà stata proprio Selvaggia Lucarelli a mandare il testo in anteprima a Chiara Ferragni? Chissà. Ad ogni modo, non resta che attendere poche ore per scoprire cosa dirà Fedez nel restante testo del suo ultimo dissing.