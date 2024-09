Tony Effe, Chiara smaschera Fedez: “sei donna, ti piace la co*aina”

Come promesso, Tony Effe ha pubblicato pochi minuti fa CHIARA, nuovo capitolo della faida del momento, che lo vede protagonista insieme a Fedez. I due rapper stanno letteralmente facendo a gara a chi spara l’insulto più grosso, in nome di una guerra all’ultima rima. Federico, in L’Infanzia difficile di un benestante, ha accusato l’ex amico di aver contattato di nascosto l’ex moglie Chiara Ferragni, di ‘farsi di keta’ con Chiara Biasi e altre irripetibili amenità.

Tony ha alzato il tiro, con un brano che urla che le preferenze sessuali di Lucia non siano così ‘virili’ come lui ama far credere. Inoltre, afferma di averlo visto personalmente fare uso di co*aina. ‘Chiara dice che mi adora, dice che non vedeva l’ora‘. Così si apre il brano del romano, che richiama quel verso di 64 bars che tanto ha fatto parlare. Ovviamente non è tutto qui.

Il 33enne snocciola una serie di improperi contro il collega, accusandolo di aver abbandonato Chiara Ferragni nel momento del bisogno, dopo che lei gli è stata sempre vicino (questo, in effetti, è ciò che pensa gran parte dell’opinione pubblica). Non mancano riferimenti ai figli dell’ex coppia, Leone e Vittoria, usati – insinua Tony – solo per aumentare l’engagement sui social. Niente di nuovo: sono critiche con le quali Fedez fa i conti tutti i giorni da anni. Non temete: c’è di più.

Tony Effe: in CHIARA scottanti rivelazioni su Fedez

La parte succosa, accennata in apertura (Ti piace uomo e pure donna, non ti devi sentire in colpa), viene ribadita nei versi successivi, in cui Tony svela di essere in possesso di un video in cui Fedez ‘fa la donna’. Non contento, gli dà della ‘t*oia, sei il nuovo Lele Mora /sei la pu*tana di Fabrizio Corona‘. In un sol colpo, dunque, gli fa outing, smascherando una presunta fluidità sessuale (che non capiamo perché andrebbe annoverata tra gli insulti) e lo critica per l’improvvisa pace fatta con il re dei Paparazzi.

Sorvolando sulla puerilità di riferirsi al rivale con aggettivi declinati al femminile (ti vedo isterica) e accennare a qualche forma di disfunzione erettile (non ti funziona senza viagra), la voce di Sesso e Samba rimanda al mittente le accuse di far uso di sostanze stupefacenti.

Eravamo insieme quella sera e la co*aina ti piaceva.

La ciliegina coinvolge, ancora una volta, Taylor Mega. L’influencer è comparsa a sorpresa anche nel video de L’Infanzia difficile di un benestante, per lanciare una bordata all’ex fidanzato (sempre all’insegna della finezza). La modella scandisce: “Eri tu la mia b***h, non Taylor Mega”, insinuando che, quando stava con il romano, fosse lei a portare i soldi a casa. In Chiara, l’ex volto della Dark Polo Gang ribatte: “Mentre mi abbracciavi stavi con Taylor Mega“.

E anche qui, i dubbi sono pochi. Laddove Fedez ha tuonato “Scrivevi a mia moglie mentre mi abbracciavi”, la risposta di Tony è una freccia fin troppo tagliente: Federico ha tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega? Su questo interrogativo, non possiamo che attendere il prossimo capitolo di questo teatrino. Una sfida tra due teste calde convinte di trasudare testosterone ma che, diciamolo, trasmette solo tanta amarezza.