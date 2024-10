Maria De Filippi “anomala”, ecco cosa fa lontano dalla TV

A distanza di oltre un anno dalla morte del marito Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha ripreso gradualmente in mano la sua vita. A giugno dell’anno scorso, aveva ritrovato il sorriso a cavallo, e le foto esclusive uscite sul web lo avevano confermato. Ma com’è nata questa sua grande passione? E soprattutto, quali sono gli orari in cui si dedica a questa attività? Essendo sempre così piena di lavoro, sembra difficile immaginarlo, e la risposta che vi daremo vi stupirà.

In un’intervista risalente a qualche mese fa durante la presentazione dell’Horse & Fun, aveva dichiarato amore per l’equitazione e i cavalli. Ecco le sue parole: “Amo i cavalli da sempre e il mio desiderio più grande era averne uno mio”. Per chi non lo sapesse, Maria De Filippi ha anche vestito il ruolo di Team Manager per una delle squadre partecipanti all’Italian Champions Tour. Tutto ciò, come avrete potuto intuire, dimostra che la conduttrice fa davvero sul serio! Questa profonda passione ha avuto modo di metterla in pratica nella struttura romana citata in precedenza, e che la vede protagonista.

La sua “morning routine” ha lasciato tutti senza parole, suscitando ammirazione e curiosità. Le immagini scattate dai fotografi del noto settimanale “Chi” sono diventate virali, attirando l’attenzione non solo dei fan, ma anche di chi segue con interesse la vita privata della conduttrice. Come anticipato, la De Filippi sta vivendo un periodo di intensa attività lavorativa, portando avanti diversi progetti televisivi, e sembrava quasi impossibile che riuscisse a ritagliarsi del tempo per sé stessa. Tuttavia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, è riuscita a trovare un perfetto equilibrio tra lavoro e passione personale, dimostrando che con la giusta organizzazione nulla è impossibile. Nonostante gli impegni quotidiani che la tengono occupata, Maria trova ancora il modo di dedicarsi ad una delle sue più grandi passioni.

Sorprendentemente, la De Filippi sceglie di svegliarsi all’alba per godere di momenti di serenità e di totale immersione nella natura, lontano dal trambusto mediatico. È proprio in queste prime ore del giorno, quando la città dorme ancora, che Maria si rifugia in sella al suo fidato cavallo, Overseas. Questo rituale mattutino le permette di staccare la spina, allontanarsi dalle tensioni del lavoro e vivere momenti di puro relax, un vero e proprio “digital detox”. Quel che è certo, è che questa passione le permette di rendere ancora meglio nel suo lavoro!