L'”altra” Milly Carlucci, testimoni ‘vip’: come s’atteggia fuori dalla tv

Milly Carlucci fa 70 anni tondi tondi. Martedì 1 ottobre 2024, la conduttrice di Ballando con le Stelle ha spento le candeline. Volto iconico di Rai Uno, è considerata una delle eredi ‘nobili’ dei miti che hanno fatto grande l’emittente pubblica quali, giusto per citarne un paio, Raffaella Carrà e Pippo Baudo. Milly è simbolo di eleganza, pudore, professionalità e pacatezza. Questo almeno è ciò che trapela osservandola in tv. E fuori dal set com’è? Conserva le medesime virtù oppure come altri suoi colleghi si ‘trasforma’ in una ‘altra’ persona? A fugare ogni dubbio ci ha pensato Fabio Canino, storico giudice di Ballando che conosce da anni la signora Carlucci.

Canino ha rivelato che la conduttrice fresca 70enne “è la prima ad arrivare in studio e l’ultima ad andare via. Lei cura dal bottone sulla giacca all’arrangiamento delle musiche e fino alla scelta delle luci. Auguro a tutte le donne di arrivare ai 70 anni in forma, con una grande voglia di fare e appassionate come lei. Milly è come la vedete in televisione: una persone affettuosa, gentile e attenta alle esigenze delle persone con le quali lavora”. Dunque pare che non faccia parte di quei divi del piccolo schermo che davanti alle telecamere si mostrano zuccherosi ed empatici, salvo poi tirarsela da morire quando la lucina rossa si spegne.

Parole al miele anche da parte di altri giudici di Ballando. A raccogliere le dichiarazioni sempre l’AdnKronos. Così Anche Carolyn Smith: “Milly è un’amica leale e una grande professionista. Rappresenta l’eccellenza della televisione di una volta che non c’è più. Dopo di lei io non vedo nessuno. Donna eccezionale che con la sua determinazione e disciplina riesce a tenere insieme il gruppo di lavoro senza mai alzare la voce, senza discussioni e con la capacità di ascoltare le esigenze di tutti. Ed è per questo che continua a fare tv ancora oggi”.

Dello stesso avviso il vulcanico Guillermo Mariotto che ha descritto la Carlucci come una persona “appassionata, equilibrata, di grande sensibilità, un ammiraglio che sa dove condurre la sua nave”. E ancora: “Inflessibile, all’occorrenza, anche se le sue decisioni sono sempre frutto di assoluta riflessione. Cosa augurare a una grande signora della Tv? Ma naturalmente altri 20 anni di ‘Ballando con le Stelle'”. Lo stilista di origini venezuelane ha inoltre sostenuto che con Milly ha “un’osmosi quasi perfetta, vibrazioni energetiche”.

Sempre Mariotto ha sottolineato di non aver mai sentito la padrona di casa di Ballando con le Stelle dire un “qualcosa di scorretto, di malevolo nei confronti delle persone”. Quindi ha aggiunto che è una donna che non smette mai di studiare e documentarsi e che per lei Ballando è pure una sorta di esperimento sociologico continuo per rimanere in contatto con l’evoluzione della società e con le nuove generazioni. Insomma, Milly è come la si vede in tv. Anzi, ascoltando le testimonianze di chi la conosce anche privatamente, sembra che sia una persona ancor più positiva quando non è ripresa dalle telecamere.

Gli auguri della figlia Angelica Donati e della sorella Gabriella Carlucci

In occasione dei 70 anni della Carlucci, sono arrivati anche gli auguri pubblici di sua figlia Angelica Donati. “Buon compleanno alla migliore madre del mondo! Così grata per te, ogni singolo giorno!”, ha scritto in inglese la manager. Sempre via social, non è nemmeno mancato l’omaggio della sorella, Gabriella Carlucci: “Cara Milly, sei nata unica! Lo sei sempre stata e sempre lo sarai! Per tutta la vita mi sono sentita fortunata di averti come sorella! Auguri Super Milly!”, ha digitato la conduttrice, tessendo le lodi dell’amata congiunta.