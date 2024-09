Milly Carlucci: stoccata a Fiorello e “i rapporti privati con Lucarelli”

Milly Carlucci è al lavoro per perfezionare gli ultimi dettagli della nuova edizione di Ballando con le Stelle, in partenza il 28 settembre in prime time su Rai Uno. Intervistata dal quotidiano Il Messaggero, ha fatto il punto su tutto: cast, giuria e la trattativa chiusa con l’ultima concorrente, che va ad aggiungersi ai 12 vip già annunciati (Bianca Guaccero, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Alan Friedman, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Luca Barbareschi, Sonia Bruganelli, i Cugini di Campagna, Furkan Palali, Tommaso Marini).

Capitolo giuria. Per via di un video pubblicato sui social di Ballando di recente, si è creduto che ad alzare le palette potesse esserci anche Mara Maionchi. Non sarà così, quel filmato era solo un giochino fine a se stesso. “Mara è nel nostro cuore, ma sta facendo altre cose. Mi piacerebbe averla come ballerina per una notte”, ha spiegato la Carlucci. Quindi? Tutti riconfermati i giurati degli anni scorsi, vale a dire Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Carolyn Smith? “Chiuderemo i nomi entro la prima settimana di settembre”. Milly preferisce non sbilanciarsi, ma i ben informati assicurano che sì, la giuria sarà ancora una volta confermata in blocco.

A proposito della Lucarelli. In privato, realmente, che rapporti ha Milly con la giornalista? “Meravigliosi. I rapporti personali non sono messi in ombra dal fatto che ognuno faccia la sua parte in scena. Non lavoreremmo insieme se non ci stimassimo a vicenda. Quando giochi a carte con gli amici, giochi per vincere: se un amico bara, magari si litiga. Ma non si mette in dubbio l’amicizia di una vita”. Tradotto: qualche frizione magari c’è anche stata, ma nulla che abbia compromesso il rapporto professionale e personale.

La conduttrice di Sulmona ha invece dichiarato che i commentatori (Alberto Matano, Rossella Erra, Simone Di Pasquale e Sara Di Vaira) sono “tutti confermatissimi”. Nei giorni scorsi qualcuno ha sussurrato che Simona Ventura sarebbe entrata a far parte del team di Ballando in un ruolo speciale. “Simona è una sorella – ha sottolineato la Carlucci -. Ma se dovesse entrare a Ballando, dovremmo crearle un ruolo su misura. Quest’anno non c’è stato modo, ci riproveremo”.

12 vip sono stati annunciati, manca il tredicesimo. C’è già oppure lo si sta ancora cercando? “Chiuso. Ma non posso rivelarne il nome. Lo farò quando sarà possibile. Niente di scandaloso, ma per motivi legati a questa persona ancora non si può dire chi sia“. Milly su una cosa si sbilancia, raccontando che si tratta di una donna. Chiara Ferragni il cui nome accostato a Ballando circola da settimane? “È stata presa in considerazione in varie annate, ma non siamo mai arrivati a concludere. Ma chissà che non ci sia un’apertura per lei, quest’anno”. Cioè? “Abbiamo una grande possibilità che è il ballerino per una notte. Un ruolo non impegnativo, light, per avvicinarsi al palco e capire com’è l’ambiente. Sarebbe perfetto”. Insomma, l’ex moglie di Fedez non è la 13esima concorrente ma potrebbe forse sbarcare in pista come special guest.

Sempre restando in tema di tentativi, Milly ha raccontato che ogni anno prova a portare Fiorello nel programma. La risposta è sempre la solita: picche. Sull’argomento la Carlucci rifila pure una stoccata allo showman siciliano: “Tutti gli anni. Ma lui non viene, non si espone. Più i personaggi sono grandi e più è difficile tirarli fuori dalla comfort zone”.

Nel cast invece è certa la presenza di Sonia Bruganelli. “Come l’ho convinta? Ci conosciamo da anni, non avevamo mai fatto cose insieme. C’era la voglia”, ha riferito la Carlucci. E Barbara d’Urso? Non è che è lei la 13esima concorrente? Sulla collega Milly, stavolta, ha preferito non commentare alcunché. Un nome, quello della presentatrice campana, diventato un tabù.