Barbara d’Urso, con Milly si mette male: naufragio nell’orgoglio

Questione di orgoglio e prestigio: si potrebbe riassumere così lo sviluppo della vicenda relativa al rientro, anzi non rientro in tv di Barbara d’Urso che, stando a quanto racconta DavideMaggio.it, continua a dialogare con Milly Carlucci, ma senza trovare un punto di incontro per quel che riguarda la sua eventuale partecipazione a Ballando con le Stelle. Da un lato c’è la conduttrice di Sulmona che starebbe cercando in tutti i modi di arruolare la collega, dall’altro c’è l’ex Lady Cologno che vedrebbe una sua discesa in pista in qualità di concorrente come un declassamento troppo duro da digerire. Quindi che si fa?

DavideMaggio.it, che già qualche giorno fa aveva spifferato che la Carlucci e la d’Urso avevano consumato un pranzo segreto per discutere, ha rivelato che la padrona di casa di Ballando sta tentando di portare Barbara nel cast. Quest’ultima, però, avrebbe risposto picche, chiedendo un posto nella giuria oppure un’ospitata in qualità di Ballerina per una notte. I tentennamenti dell’ex timoniera di Pomeriggio Cinque relativi a un suo possibile ingaggio da concorrente sarebbero riconducibili a una questione legata all’orgoglio e al prestigio.

Senza dubbio passare dal condurre programmi di punta a diventare una pedina di un talent show sarebbe una ‘retrocessione‘. Al momento però, per la d’Urso, sembra che non ci sia altra alternativa in quanto non c’è alcuna offerta in vista e Ballando potrebbe fungere da trampolino di rilancio. Inoltre farebbe un figurone: sa danzare e si presenterebbe come una delle candidate alla vittoria finale. Non solo: potrebbe anche sfruttare l’occasione come ha fatto Teo Mammucari che dopo essere sceso in pista ha conquistato un programma su Rai Due (nella prossima stagione condurrà Lo Spaesato).

Insomma, si potrebbe organizzare un do ut des, tutt’altro che inconsueto nel settore televisivo. Che cosa significa di preciso? Che ‘Barbarella’ potrebbe trattare con la Rai, dicendo di essere disponibile a gareggiare a Ballando in cambio di garanzie relative a un nuovo show da timonare in un futuro non troppo lontano. Anche perché da qualche parte deve pur ripartire, altrimenti si rischia di naufragare nell’orgoglio.