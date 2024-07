Barbara d’Urso e Milly Carlucci: cosa è emerso dal pranzo segreto

A volte, per i grandi colpi, ci vuole tenacia ma anche un pizzico di fortuna nel beccare una serie di eventi che si allineano perfettamente per far sì che le operazioni vadano in porto. Una simile dinamica si potrebbe realizzare in vista della prossima edizione di Ballando con le Stelle e riguarda Barbara d’Urso. DavideMaggio.it ha intervistato Milly Carlucci ed l’ha interrogata sul popolare talent del sabato sera di Rai Uno. Cosa è emerso? Che le due conduttrici, pochi giorni fa, sono state a pranzo assieme. E c’è da scommettere che il pasto non è stato organizzato per parlare di faccende private. L’ipotesi è solamente una: che l’ex volto di Mediaset sarebbe seriamente in trattativa per sbarcare nel programma dell’ammiraglia Rai, in partenza il 28 settembre.

“Barbara d’Urso a Ballando? Allora io sono felice del fatto che se ne parli, sui blog, sui siti, che in tutti i luoghi e in tutti i laghi si parli di Ballando, figuratevi, è la mia soddisfazione. Che poi le cose siano vere o non siano vere, questo è un altro paio di maniche”. Così la Carlucci che ha poi aggiunto: “Ma io non rivelo le mie manovre. James Bond non dice come fa a esserlo, lo fa e basta”. DaideMaggio.it a questo punto ha rivelato che in realtà le due donne si sono viste a pranzo in gran segreto. Dunque Milly sta facendo carte false per avere “Barbarella” nel cast? Oppure potrebbe riservarle un post in giuria?

Non a caso, a proposito della giuria, la conduttrice di Sulmona ha spiegato che è ancora da definire, seppur tutti sanno che quasi certamente verrà confermata in blocco. Ma c’è un ma perché se la d’Urso dovesse domandare una poltrona potrebbe anche darsi che la Carlucci fiuti l’odore del colpaccio facendole spazio. Resta comunque più quotata l’ipotesi che vuole Barbara nel cast per danzare in pista.

Si parlava di allineamenti e fortuna: per il caso della d’Urso e l’eventuale sbarco a Ballando, si stanno dipanando sviluppi ideali per Milly. I palinsesti di Mediaset, Rai, Sky e La7 sono stati presentati. “Barbarella” non c’è. Mancano solo quelli di Discovery, poi la programmazione della tv generalista sarà completa.

Ebbene, per ora sembra che l’ex volto di Pomeriggio Cinque non sarà arruolata nemmeno dagli americani. Ciò significa che sarebbe totalmente free e che quindi possa seriamente pensare di tentare l’esperienza in pista a Ballando con le Stelle. O in giuria, magari in un ruolo speciale, chissà! Certo è che scalpita per rientrare in tv. L’obbiettivo grosso è riavere ovviamente un programma proprio, in alternativa l’idea di Ballando potrebbe stuzzicarla.