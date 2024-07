Ballando con le Stelle: scippo a Terra amara, cast a quota 9. I nomi

Quella vecchia volpe di Milly Carlucci ne sa una più del diavolo. Cosa c’è di meglio che sfruttare a proprio favore il successo della concorrenza? La conduttrice di Sulmona, che si sta attrezzando per confezionare il cast di Ballando con le Stelle 2024 (il talent show inizierà a settembre, in anticipo rispetto al solito, avendo guadagnato due puntate in più), avrebbe chiuso la trattativa con una star di Terra Amara, popolare serie turca trasmessa da Canale Cinque. Di chi si tratta? Chi è riuscita ad arruolare? DavideMaggio.it, in esclusiva, ha rivelato che il prossimo autunno scenderà in pista Furkan Palali, meglio noto come Fikret, ossia il personaggio interpretato nella soap opera.

Il cast di Ballando inizia a prendere forma. Dagospia, di recente, ha reso noto che sarebbe già concluse le trattative con l’attore e produttore Luca Barbareschi, il conduttore Massimiliano Ossini, Enrica Bonaccorti, Nina Zilli, Marina Morgan e Federica Pellegrini. A questi si aggiungerà il comico Francesco Paolantoni e l’ex moglie di Paolo Bonolis Sonia Bruganelli. Dunque al momento sarebbe nove i nomi giù blindati, alcuni di peso.

Ballando con le Stelle 2024, le trattative aperte con Matri e Melissa Satta

La Carlucci starebbe poi lavorando per chiudere con l’ex calciatore Alessandro Matri, marito dell’ex velina Federica Nargi, e con la showgirl sarda Melissa Satta. Sarebbe invece tramontato il sogno Belen Rodriguez. L’argentina alla fine avrebbe declinato l’invito, nonostante inizialmente sembrava propensa ad accettare la sfida.

Invece non sono mai iniziati, nonostante le voci trapelate su vari siti specializzati, i dialoghi professionali per arruolare Chiara Ferragni e Barbara d’Urso. La Carlucci, a proposito di tutte e due le donne, ha spiegato che Ballando con le Stelle è aperto a valutare molti profili. Al di là delle frasi di rito, non c’è mai stata alcuna trattativa seria per mettere sotto contratto l’ex moglie di Fedez. E non c’è mai stata alcuna trattativa con l’ex Lady Cologno.

Riassumendo, al momento sono questi i 9 nomi che dovremmo vedere in pista a partire dal prossimo settembre