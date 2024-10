Rocco Siffredi: “De Martino è peggio di me, vi spiego perché”

Rocco Siffredi è pronto a fare il suo debutto teatrale con uno spettacolo che ripercorre la sua vita, offrendo un racconto intimo e sincero sia della sua carriera professionale che della sua sfera privata. La regia dello spettacolo è affidata a Paolo Ruffini, e la prima rappresentazione è fissata per il 29 ottobre, da cui prenderà il via un tour nei principali teatri d’Italia. In vista di questa importante svolta nella sua carriera, Siffredi ha rilasciato una lunga intervista al podcast “Gurulandia”, dove ha parlato senza filtri del suo percorso lavorativo, del profondo legame con sua madre e della sua famiglia. Inoltre, ha sparato a zero su volti noti dello spettacolo, come Belen Rodriguez, Elisabetta Canalis, Francesco Totti e Stefano De Martino.

Dopo quasi quarant’anni di carriera, Rocco ha rivelato cosa pensa dell’industria del porno odierna, con l’introduzione di piattaforme come OnlyFans: “Nel porno non c’è più un attore naturale. Sono nato con la pornografia vera e dura e solo per chi può. Io direi: il pornoattore può fare Only Fans a occhi chiusi. Io in genere amo gli amatoriali. A me però non piace la pornografia legata alla finzione, io per una vita ho lottato per quella vera, perché il sesso è l’unica forma d’arte che non si può recitare”. Dopodiché, i conduttori gli hanno posto una domanda evitabile, ovvero con chi passerebbe una notte di passione tra Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez. Ecco la risposta di Siffredi:

Belen tutta la vita, credo che stiamo parlando di due livelli diversi. Mi avete fatto una domanda, scegliendone una dico Belen.

Diversi mesi fa, è uscita su Netflix la serie ispirata alla sua vita, “SuperSex”, dove è stato interpretato da Alessandro Borghi. Rocco ha espresso grandi apprezzamenti per la performance dell’attore, riservandogli molte parole di elogio:

Supersex è la mia vita reale, è il 110%. Qualche parte è stata fatta romanzata per proteggere le persone, in realtà io non sarei mai in grado di raccontare la mia vita facendo finta di essere qualcun altro. Non so se ci sarà una seconda serie. Borghi l’ho scelto io, condivisa con la produzione. In lui vedevo qualcosa di me, oltre al fatto che l’ho amato tantissimo in Suburra, nel film su Cucchi. È stato veramente top. L’unica cosa in cui non era me stesso era il sesso, perché ogni tanto lo vedevo arrabbiato. Inizialmente si era pensato di farmi fare una protesi per lui, non perché lo avesse piccolo ma per avere un’erezione durante le riprese. In realtà lui non ne ha avuto bisogno e me l’ha ridata. Lui è grande.

Rocco Siffredi: “Stefano De Martino? Il mio erede”

Tuttavia, come suo erede, Siffredi ha indicato altri personaggi celebri del mondo dello spettacolo. Prima, ha fatto il nome di un paio di calciatori: “Eredi? Nel porno no. Fuori sì, un paio di giocatori: Totti e Cassano”. Va ricordato che, dopo il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, il divo aveva espresso pubblicamente il suo sostegno all’ex Capitano della Roma, dichiarando di comprendere pienamente ciò che stava attraversando e di essere certo del grande amore che Totti provava per la sua famiglia.

Ma, c’è una persona in particolare che, seppur non conoscendola di persona, ritiene sia addirittura peggiore di lui nella vita reale: “E poi invece n’è uscito un terzo che è peggio di me: Stefano De Martino. Non abbiamo mai avuto nell’ambito sessuale però a sensazione ve lo assicuro. Io non mi sbagli mai, lui è super performante”.

Insomma, un'”eredità” importante, probabilmente alimentata anche delle accuse di tradimento che lo hanno accompagnato nel corso degli anni. Oltre ad essere stato infedele con l’ex fidanzata Emma Marrone, l’ex moglie Belen Rodriguez lo ha accusato di averla tradita con ben 12 donne. Stefano De Martino risponderà a queste affermazioni di Rocco Siffredi? Non resta che attendere per scoprirlo.