Rocco Siffredi e banalità non fanno rima. L’attore non è mai stato uomo da interviste scontate. E infatti, ospite a Belve da Francesca Fagnani (Rai Due), ha rilasciato delle dichiarazioni roboanti e per certi versi sconcertanti, destinate a far discutere. La chiacchierata sarà trasmessa in seconda serata sul secondo canale della tv di stato mercoledì 15 novembre, ma Dagospia ha anticipato le due ‘bombe’ lanciate da Siffredi: il portale diretto da Roberto D’Agostino ha reso noto che Rocco ha affermato, in lacrime, che si ritirerà dalle scene e che Francesco Totti ha in comune con lui la dipendenza ‘da letto’.

“Ospite di Belve, Rocco Siffredi annuncia l’addio alle scene. Siffredi si scioglie in lacrime parlando della sua dipendenza dai rapporti carnali. L’attore a Francesca Fagnani ha rivelato anche di aver mandato un messaggio a Totti: “So che abbiamo un problema in comune, la dipendenza da questi rapporti…”. Così Dagospia in merito all’intervista dell’attore. Inevitabilmente si riaccendono di nuovo i riflettori sulla tempestosa separazione di Ilary Blasi e l’ex numero dieci della Roma. E inevitabilmente riaffiorano alla mente le dichiarazioni fatte di recente dall’avvocato della conduttrice in forza a Mediaset che disse che se la sua assistita dovesse raccontare “tutto, rovinerebbe 50 famiglie”.

La frase sibillina pronunciata dal legale non arrivò a casaccio, ma soltanto dopo che Totti rilasciò un’intervista fiume al Corriere della Sera in cui lasciò trapelare che l’ormai ex moglie avrebbe sentito altri uomini mentre stava con lui. Evidentemente la Blasi non digerì affatto tali esternazioni e tramite il suo avvocato fece emergere la poc’anzi citata dichiarazione sulle “50 famiglie”. Al momento, tra cotanto gossip e cotanti retroscena, una sola certezza: Totti e Ilary non stanno più assieme, con Francesco che ha già avviato una relazione stabile con Noemi Bocchi.

Con la donna, anche lei con prole, la love story è iniziata prima che ci fosse l’annuncio ufficiale della separazione con l’ex Letterina di Passaparola. Chi pensava a un addio soft tra il ‘Pupone’ e la presentatrice si è sbagliato di grosso. I due stanno combattendo legalmente. Addirittura c’è stata la lotta dei Rolex e delle borsette, con la Blasi che ha fatto sparire i primi e con Totti che, per ripicca, le ha ‘scippato’ le borse. Tutto vero: a volte la realtà supera di gran lunga l’immaginazione. In tutto ciò ora arrivano le frasi di Siffredi: chissà che cosa ne pensa l’ex capitano della Roma.